Lazza è uno dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 2023, la manifestazione musicale condotta da Amadeus che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio, con la canzone dal titolo Cenere.

Lazza – Cenere: autori canzone

La canzone è stata scritta da Jacopo Lazzarini, vero nome di Lazza, con la collaborazione di Davide Petrella, per quanto riguarda il testo, e di Dardust, per quanto concerne le musiche.

Davide Petrella, noto anche con il nome d’arte di Tropico, è un cantautore, autore e compositore. Durante la scorsa edizione del Festival, Petrella ha co-firmato quattro canzoni: Ogni volta è così di Emma, O forse sei tu di Elisa, Domenica di Achille Lauro e Miele di Giusy Ferreri.

Anche Dardust ha firmato tante canzoni presente durante le ultime edizioni della kermesse sanremese: l’anno scorso, ha co-firmato i brani Ogni volta è così di Emma, Virale di Matteo Romano e Ti amo non lo so dire di Noemi; nel 2021, ha co-firmato cinque canzoni di Sanremo, La genesi del tuo colore di Irama, Voce di Madame, Amare de La Rappresentante di Lista, Glicine di Noemi e Quando trovo te di Francesco Renga.

Lazza – Cenere: Significato canzone

Il testo della canzone parla di una storia d’amore tormentata, prossima alla fine, che però contiene anche un messaggio di speranza.

Il protagonista della canzone, che sembra essere lo stesso Lazza (“Primo in classifica ma non mi importa”, riferimento al suo album Sirio, in vetta per 18 settimane in classifica), si rende conto che la persona dalla quale sta per separarsi è anche la persona che può aiutarlo a rinascere.

Cenere: ascolta la canzone

Di seguito, potete ascoltare Cenere di Lazza, in streaming:

Cenere: Video ufficiale, Sanremo 2023

Cliccando qui, potete vedere il video di Cenere di Lazza.

Cenere: testo canzone

Il testo sarà disponibile su Soundsblog dopo la prima esibizione di Lazza che avverrà durante la seconda serata di Sanremo 2023.