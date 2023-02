gIANMARIA è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Mostro. È la prima partecipazione in gara tra i Big per il giovane artista vicentino, vincitore di Sanremo Giovani 2022 insieme a Colla Zio, Shari, Olly, Sethu e Will.

Emerso grazie ad X Factor, gIANMARIA è stato premiato dal pubblico di Sanremo Giovani per il brano La città che odi, mentre in gara al Festival di Sanremo 2023 presenterà l’inedito Mostro.

Il cantante vive a Vicenza e ha iniziato ad avvicinarsi e appassionarsi al mondo della musica quando aveva 13 anni. Ha partecipato ai primi concorsi di freestyle insieme ad un suo amico.

gIANMARIA, Mostro, Autori Canzone

Il testo e la musica della canzone sono stati scritti dallo stesso gIANMARIA, al secolo Gianmaria Volpato, insieme ad Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi, Vincenzo Centrella e Vito Petrozzino, tutti coinvolti anche nelle altre tracce del primo album in studio del giovane artista, rilasciato il 3 febbraio scorso e anticipato dal singolo La città che odi.

gIANMARIA, Mostro, Significato Canzone

Mostro, come tutti gli altri brani dell’omonimo album in studio di gIANMARIA, fornisce un personalissimo spaccato dell’ultimo anno vissuto dal giovane artista. Così il 20enne ha descritto il brano presentato in gara a Sanremo 2023:

La sensazione più presente durante questo periodo è stata quella di non essere abbastanza pronto ad affrontare la vita che mi sono scelto e per la quale ho lavorato tanto. Essendomi concentrato molto sulla musica ho lasciato indietro degli aspetti altrettanto importanti legati alla mia famiglia e ai miei amici.

Tra le parole più toccanti del testo di Mostro emergono: “Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me. Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l’ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me“.

Mostro, Ascolta la canzone

Mostro, video ufficiale, Sanremo 2023

Mostro, testo canzone

