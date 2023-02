Olly è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Polvere“. Parliamo di Federico Olivieri, 21 anni da Genova, arrivato al Festival via Sanremo Giovani: il cantautore infatti si è classificato quarto ed è quindi rientrato nel gruppo dei primi sei classificati ammessi da Amadeus alla gara dei Campioni di Sanremo 2023.

Olly, Polvere, Autori canzone

Il brano è firmato sia nella musica che nel testo dallo stesso Federico Olivieri con Emanuele Lovito, con il produttore Julien Boverod, in arte JVLI. La canzone è pubblicata da Universal Music Publishing Ricordi, Metatron Publishing, Warner Chappell Music Italiana, Brioche Ed. Mus., Platinum Squad Independent Label, MZ Management, CVLTO Music Group, Red Music.

Olly, Polvere, Significato Canzone

La polvere è quella che si accumula sugli scatoloni che vengono sistemati in qualche angolo della casa, magari sull’armadio, con quelle cose che hanno fatto parte della nostra vita, ma che adesso non sapremmo più dove mettere. Un misto di fragilità e di curiosità, dunque, che tiene insieme la sensazione di essere qualcosa di buttato in un angolo, ma nello stesso tempo anche la voglia di non arrendersi e di guardare il mondo con occhi diversi da quella prospettiva insolita.

Lo stesso Olly ci ha parlato del significato della sua canzone, Polvere, nella video intervista concessaci qualche giorno fa:

“Tutti in casa abbiamo uno scatolone impolverato, abbandonato e dimenticato nella mensola più alta. Io mi sono chiesto: chissà che vista si ha della casa e delle cose attorno a sé, da lassù. Ho voluto raccontare la mia idea che insicurezze, paure, difficoltà e disagi – la Polvere che annerisce lo scatolone – possano essere un modo per farci vedere la realtà in modo diverso, da un punto di vista insolito, non per forza sbagliato. Ci sono momenti in cui, nello scatolone là in alto in mezzo alla polvere, sto bene”.

Un’immagine riportata in maniera piuttosto fedele proprio nel testo della canzone: “Stavo in uno scatolone, c’era scritto “fragile”, E sembra facile però… Su di me solo polvere… Facciamo un giro, se piove, piove, fino a che non ci si bagnerà il cuore, cuore“.

Il brano però ha doppia interpretazione, come spiega lo stesso artista: quella positiva, dello sguardo inedito sulle cose che solo la posizione di uno scatolone impolverato può dare e quella di chi è rinchiuso nella scatola, con i suoi dolori e le sue insicurezze:

“Una è l’interpretazione che va nel positivo e dice “C’è il sole là, voglio andare là”. Nell’altra si parla che c’era il sole ma io sto qua, nello scatolone, con la mia polvere addosso. Punto. Diciamo che la mia volontà era quella di descrivere una situazione, dove io vengo da un periodo in cui ero una persona molto triste e volevo esserlo. Nell’ultimo periodo ho voluto rivedere le cose da un altro punto di vista. Sono sempre lo stesso ragazzo, con le stesse idee, più grande, cambiato perché ho visto -appunto- le cose da un punto di vista diverso”

Nella serata delle cover di venerdì 10 febbraio, però, Olly ha scelto qualcosa dal tono più scanzonato, come La notte vola, che eseguirà con Lorella Cuccarini.