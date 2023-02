Rosa Chemical è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Made in Italy“.

Made in Italy, Autori Canzone

Il brano è scritto da Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical per l’appunto, con Paolo Antonacci, figlio di Biagio è già co-autore della canzone rivelazione dello scorso anno, ovvero Sesso Occasionale portata in gara da Tananai. Tra gli autori anche Davide Simonetta e Oscar Inglese. Il brano è pubblicato da Eclectic Music Publishing/Nuova Nassau/Thaurus Publishing.

Rosa Chemical, Made in Italy, Significato Canzone

Il brano gioca con i pregiudizi sull’italianità, su ‘sole, cuore, amore’, sul machismo ad ogni costo, sui figli pezzi di cuore, sulle mamme più belle del mondo, sull’eterosessualità come valore fondante e indispensabile per la famiglia tricolore. Come scrive lo stesso cantante su Instagram, “Made in Italy vuole liberarci dalle censure, dagli stereotipi e dal politicamente corretto” e lo fa con un pezzo che si presta ad essere un tormentone, una hit da discoteca soprattutto col ritornello “E adesso ci lasciate fare Il sess0 (made in Italy), L’amore (made in Italy), Il sogno (made in Italy), La storia (made in Italy), Sono un bravo cristiano, Ma non sono cristiano…“. Vi suggeriamo di rileggere il commento dato dopo il pre-ascolto di gennaio. Inutile dire che il suo look gender fluid ha scatenato polemiche ancor prima che venisse reso noto il testo della canzone, con richiami al comune senso del pudore “in difesa dei bambini”; in questo senso, una risposta di Amadeus data nella conferenza stampa di martedì 7 febbraio sembra essere la pietra tombale di ogni ulteriore critica: “Ho sempre paura del moralismo: ai bambini va spiegato che esistono donne amano donne, uomini che amano donne, perché l’amore non ha limiti. Non ci vedo niente di male. Penso che la società sia così. Tu spieghi bene un messaggio ai bambini se sei in grado di capirlo”.