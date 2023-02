Levante è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Vivo. È la seconda partecipazione in gara per l’artista siciliana, già salita sul palco dell’Ariston nel 2020 col brano Tikibombom che le è valso la 12esima posizione nella classifica finale.

Il brano Vivo farà parte del nuovo disco della cantautrice, Opera Futura. Ecco la tracklist dell’album:

01 Invincibile

02 Vivo

03 Mi manchi

04 Fa male qui

05 Metro

06 Leggera

07 Alma Futura

08 Capitale mio Capitale

09 Mater

10 Iride blu e Cuore liquido

I 10 brani che compongono l’album parlano di vita attraverso gli aspetti sensoriali, attraverso il corpo. Si allontanano, quindi, in base alle anticipazioni, dalla dimensione più impalpabile dello scorso album Magmamemoria (Disco D’Oro) per entrare in una dimensione più carnale: il dolore descritto è fisico, la gioia è provata sulla pelle, la delusione è un livido, la nostalgia un nodo in gola.

Levante, Vivo, Autori Canzone

Il testo della canzone è scritto dalla stessa Levante, al secolo Claudia Lagona, in uno dei momenti più difficili della vita dell’artista, subito dopo la nascita della sua primogenita.

Levante, Vivo, Significato Canzone

Testo autobiografico per Vivo, un brano che racconta la difficile esperienza che tantissime neo-mamme si trovano a vivere. Levante è diventata mamma di una bambina il 13 febbraio 2022 e i mesi successivi a quello che doveva essere un momento di pura gioia sono stati caratterizzati dalla depressione post parto.

L’artista ha spiegato che Vivo è il “racconto di un momento buio per me, il post parto. Oscillando tra stati d’animo costantemente opposti, ho desiderato ritrovare un equilibrio nonostante la depressione“:

C’è la mia visione, la descrizione delle loro fragilità, e poi quella che il mondo ha di loro. È una lettera rassicurante per dire che la diversità è ricchezza. Canto di chi resta indietro ma anche di chi vuole rimanerci, gli ultimi con orgoglio, quelli che si sentono poco capiti, messi in disparte ma si sanno fare forza.

Vivo, Ascolta la canzone

Vivo, video ufficiale, Sanremo 2023

Vivo, testo canzone

