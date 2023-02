I Colla Zio sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Non mi va. È la prima partecipazione in gara tra i Big per il gruppo milanese, finalista ad Area Sanremo e vincitori di Sanremo Giovani 2022 insieme a gIANMARIA, Shari, Olly, Sethu e Will.

Con dieci singoli già all’attivo, un EP e un album di inediti in uscita, i Colla Zio hanno girato l’Italia nel 2022 aprendo i concerti di Blanco, Dutch Nazari e degli Psicologi.

Colla Zio, Non mi va, Autori Canzone

Il testo e la musica della canzone sono firmati dai cinque componenti della band: Tommaso Bernasconi, Andrea Malatesta, Francesco Lamperti, Andrea Arminio e Tommaso Manzoni, autori anche delle altre tracce dell’album di debutto, Rockabilly Carter.

Colla Zio, Non mi va, Significato Canzone

Non mi va racconta la fine dell’amore in modo apparentemente allegro e scanzonato, visto attraverso gli occhi spesso insicuri dei giovani, quando si tende a vedere tutto bianco o nero senza sfumature: “Sai bene che ti chiamo solo quando ho voglia. Ci ripetiamo perché siamo la storia. Dici troppo ‘che noia’ e ti rovini la forma“.

I Colla Zio nel testo si chiedono, dopo la fine della relazione raccontata nel brano, “Non voglio stare male. Cos’hanno più di me?”

Non mi va, Ascolta la canzone

Non mi va, video ufficiale, Sanremo 2023

Colla Zio, Non mi va, testo canzone

