Colapesce Dimartino sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Splash“.

Colapesce Dimartino, Splash, Autori Canzone

Il testo della canzone è firmato dagli stessi Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino. Il brano è editato da Sugarmusic/Sony Music Publishing/Don’t Panic!.

Colapesce Dimartino, Splash, Significato Canzone

Il brano presentato alla 73sima edizione del Festival di Sanremo, il secondo per la coppia dopo il successo di Musica Leggerissima nel 2021, si intitola “Splash”. Il brano parla di fallimento, frustrazioni, della necessità di abbassare la pressione sulle proprie aspettative: “La canzone parla di come ci si affanni a fare troppe cose per evitare la vita e anche del senso di fallimento e frustrazione che si avverte nelle grandi città” dice il duo a Tv, Sorrisi e Canzoni. L’invito è quello di concentrarsi su quanto si ha, non su quanto manca. Il refrain è uno stile di vita: “Ma io lavoro, per non stare con te…”.

Il duo ha prestato molta attenzione anche alla scelta della Cover: venerdì 10 febbraio, nella Quarta Serata del Festival, canteranno infatti Azzurro con Carla Bruni ospite.