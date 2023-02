Cause Perse, Sethu: la canzone di Sanremo 2023 che racconta l’incomunicabilità tra generazioni differenti

Sethu, per la prima volta sul palco dell’Ariston (dopo aver superato la selezione di Sanremo Giovani, lo scorso dicembre), è in gara al ‘Festival di Sanremo 2023’ con ‘Cause perse’.

Il cantante si esibirà per la prima volta nella seconda serata del Festival, mercoledì 8 febbraio 2023.

Marco De Lauri, in arte Sethu, è un artista nato a Savona nel 1997. Sviluppa la sua identità artistica assieme al fratello gemello Jiz, con il quale comincia a fare musica e a muovere i primi passi nella scena punk/rap ligure, per poi espandersi verso ulteriori orizzonti musicali. Forte dell’unione con Jiz, Sethu trova nella musica un modo per evadere dalla realtà provinciale savonese, il cui mood malinconico si riflette spesso nei suoi testi e nell’estetica.

Crudo, scuro, inquieto, euforico: Sethu è un misterioso animale notturno che attraverso la sua musica racconta una generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Ragazzi stanchi, abbandonati ai ritmi della provincia e della noia e che combattono spesso per la loro sanità mentale.

SETHU, CAUSE PERSE, AUTORI CANZONE

La canzone, con cui la giovane interprete si presenta, alla kermesse festivaliera è scritta da Marco De Lauri (vero nome dell’artista) e dal fratello gemello Jiz che l’accompagnerà anche al Festival come chitarrista.

SETHU, CAUSE PERSE, SIGNIFICATO CANZONE

Il brano che il giovane cantautore canta al ‘Festival di Sanremo 2023’ racconta una storia comune a molti giovani che, spesso, non vengono compresi a pieno dai propri genitori. Un inno generazionale che mette in evidenza la distanza, a volte, abissale tra ragazzi e il mondo degli adulti:

“In parte Cause perse è autobiografica e anche qui c’entra lui, mio fratello. Quante volte ci si scoraggia, non ci si sente capiti, hai l’impressione di essere fuori contesto, ci si dice “siamo due cause perse” ma poi si ritrova fiducia in se stessi. Alla fine c’è una botta d’ottimismo (Fonte Leggo)”.

CAUSE PERSE, ASCOLTA LA CANZONE

CAUSE PERSE, VIDEO UFFICIALE, SANREMO 2023

CAUSE PERSE, TESTO CANZONE

