Modà sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Lasciami“. Si tratta della quarta partecipazione del gruppo guidato da Francesco ‘Kekko’ Silvestre al Festival di Sanremo: la prima risale al 2005 tra i Giovani, quindi tornarono nel 2011 con Emma e conquistarono la vittoria con Arriverà, mentre due anni dopo, a Sanremo 2013, arrivarono terzi con Se si potesse non morire. Dieci anni dopo tornano in gara, pronti a duettare nella serata delle Cover con Le Vibrazioni.

Modà, Lasciami, Autori Canzone

Il testo della canzone è di Francesco Silvestre con Enrico Palmosi; Silvestre ha scritto anche la musica di questa ballad particolarmente intima. Il brano è pubblicato dalle Edizioni K1078 di Milano

Il brano dei Modà per Sanremo 2023 è una ballad a una prima impressione romantica e struggente, vissuta sull’onda di un amore alla fine, di un addio sofferto, di una relazione ormai agli sgoccioli per la quale il cantante chiede al* partner “Lasciami… ma regalami un giorno…; Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto… […] Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…“. In realtà, come spiegato dallo stesso Silvestre in un’intervista a tutto campo rilasciata al Corriere della Sera, la canzone è incentrata sulla sua difficile – a dir poco – esperienza depressiva, che ha raccontato nel dettaglio:

“Da anni avevo attacchi di panico prima dei concerti, ma sono andato avanti negando, mostrandomi forte anche per il senso di responsabilità verso la mia famiglia e i miei genitori. Ho accumulato troppo e il cervello alla fine mi ha bloccato il fisico. Non riuscivo a piegare le gambe per scendere dal letto. La depressione è un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te”.

La canzone nasce, dunque, come un’esigenza, come ha spiegato il frontman a Sorrisi:

“L’ho scritta perché avevo bisogno di raccontare per la prima volta quello che mi era accaduto: la depressione […] Questa canzone può essere un’ancora di salvezza”.

Da qui si possono dunque cogliere meglio alcune sfumature del testo, che altrimenti sarebbero risultate ‘contraddittorie’ rispetto alla canonica canzone d’amore romantica tipicamente sanremese, come il refrain: “Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te… Quella che mi mancherà… quella che non scorderò“.