Shari, per la prima volta sul palco dell’Ariston (dopo aver superato la selezione di Sanremo Giovani, lo scorso dicembre), è in gara al ‘Festival di Sanremo 2023’ con ‘Egoista’.

Shari nasce nel 2002 a Monfalcone in provincia di Gorizia ma cittadina Udinese d’adozione dall’età di 10 anni. La passione per il canto e per la musica la portano sin dai sette anni a coltivare i suoi sogni con determinazione ma allo stesso tempo la giusta leggerezza.

Canta, suona il pianoforte e oltre alle cover delle sue artiste preferite (Sia, Birdy, Lorde, ecc) si cimenta da subito nella scrittura di brani inediti curandone musica e testo sia in italiano che in inglese.

Incomincia subito a studiare musica nella scuola di The Groove Factory dove oltre a studiare canto e piano con i docenti della scuola partecipa ai workshop di Paola Folli, Roberto Rossi e del cantautore Bungaro.

Sempre attiva per aumentare la propria esperienza, completa quelle che sono le esibizioni legate alla scuola di musica con la partecipazione a concorsi canori a livello nazionale.

Nel 2015, seguendo il consiglio del ballerino Kledi Kadiu, che l’ha sentita esibirsi dal vivo all’inaugurazione della scuola di danza Artballetto di Udine, partecipa ai casting di ‘Tu Si Que Vales’.

Arrivando alle selezioni televisive, canta accompagnandosi al pianoforte il brano ‘Sound of Silence’ di Simon & Garfunkel. L’esibizione lascia senza parole i tre giudici (Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti) e provoca una standing ovation del pubblico in sala che le da un 100% di Sì per il passaggio alla finale.

Finale che, pur non facendola vincere, porta Shari ad un incredibile riscontro del pubblico nei social e sul web.

SHARI, EGOISTA, AUTORI CANZONE

La canzone, con cui la giovane interprete si presenta, alla kermesse festivaliera è scritta dalla stessa Shari scritto dalla stessa Shari insieme a Maurizio Pisciottu (Salmo), Riccardo Puddu, Luciano Fenudi.

SHARI, EGOISTA, SIGNIFICATO CANZONE

Il brano che Shari (nome letto dalla mamma su una rivista nel giorno della sua nascita) canta al ‘Festival di Sanremo 2023’ racconta una storia d’amore tra due donne. La giovane cantautrice vuole lanciare un messaggio assai importante invitando la società a liberarsi delle convenzioni sociali che toccano la sfera affettiva di ogni persona. Quante volte si rischia di essere egoisti nella vita pur di non restare soli:

“Egoista è nato una sera d’estate. Da un po’ di tempo ero bloccata, non riuscivo a scrivere, poi all’improvviso le parole sono uscite da sole. Mia sorella mi ha dato la carica che mi serviva per farlo ascoltare anche in studio. È piaciuto molto, lo abbiamo prodotto ed è diventata la canzone che presto ascolterete tutti. Sono molto legata a questo brano perché mi ha risvegliata”.

EGOISTA, ASCOLTA LA CANZONE

(in aggiornamento)

EGOISTA, VIDEO UFFICIALE, SANREMO 2023

(in aggiornamento)

EGOISTA, TESTO CANZONE

(in aggiornamento)