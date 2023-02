Will (William Busetti) è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Stupido. Si tratta del suo esordio in gara alla kermesse canora dopo esser stato scelto tra i sei giovani nella finalissima di Sanremo Giovani lo scorso dicembre 2022. In quell’occasione ha presentato il brano Le cose più importanti.

Will ha dichiarato di aver realizzato il suo desiderio salendo sul palco del Teatro Ariston e di essere orgoglioso di poter far conoscere la sua musica ad un pubblico popolare e più ampio.

Will, Stupido, autori canzone

Stupido è una canzone scritta da Will insieme a Simone Cremonini ed Andrea Pugliese e co – prodotta da Tom e Zef.

Will, Stupido, significato canzone

Il brano – che fa parte del suo album di debutto Manchester – così com’è stato raccontato da Will, parla a tutte quelle persone che almeno una volta nella vita si sono sentite stupide “facendo delle cose stupide anche per amore”.

Evidenzia che il tema principale del brano “ruota attorno alle molteplici declinazioni e sfaccettature dell’amore, inteso nella sua accezione più universale” e racconta di quegl’intrecci amorosi in cui ci si perde prima e ci si ritrova poi: “quell’amore che, proprio per le emozioni di cui ti nutre in alcuni momenti della giornata quando ti fermi a pensare ti fa sentire “piccolo” e in altri ti fa sentire un “gigante”.

Secondo Will, il momento migliore per ascoltare Stupido è alla fine della giornata: “Ogni giorno si vivono emozioni forti che in qualche modo ti segnano e che ti porti nei pensieri fino a tarda notte”.

Il cantante sottolinea che Stupido può essere anche preso come uno slogan: “non bisogna avere paura di esternare le proprie emozioni e fragilità, l’importante è sempre agire in maniera autentica e vera anche se in alcuni momenti possiamo sembrare degli stupidi.”

Stupido, testo canzone

(in aggiornamento)