Tananai è uno dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 2023, la manifestazione musicale condotta da Amadeus che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio, con la canzone dal titolo Tango.

Tananai – Tango: autori canzone

La canzone è stata scritta da Tananai, in collaborazione con Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta, e prodotta da Tananai e Davide Simonetta.

Paolo Antonacci è figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi. Come autore, ha collaborato con Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso, Annalisa, Irama, Mara Sattei, Nek, Fedez, Francesco Renga. Ha co-firmato il brano Sesso occasionale, con il quale Tananai ha preso parte alla scorsa edizione del Festival.

Alessandro Raina, invece, è un cantautore, musicista e scrittore. Nel 2021, ha co-firmato il brano Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez, arrivato secondo all’edizione di quell’anno del Festival.

Davide Simonetta è un musicista, compositore, cantautore e produttore. Reduce dal successo del singolo di Annalisa, Bellissima, Simonetta ha collaborato anche con Tiziano Ferro, Nek, Paola Turci, Dolcenera, Zero Assoluto, Chiara Galiazzo, Emma e Francesco Renga.

Tananai – Tango: Significato canzone

Il testo della canzone, stando alle dichiarazioni ufficiali dell’artista, racconta una relazione a distanza in tutte le sue sfumature, dalla distanza intesa come spazio fisico a quella, invece, interpretata come un limite mentale ed emotivo: “La lontananza presuppone che ci si debba godere la bellezza, la semplicità e il romanticismo delle piccole cose che si vivono quando si sta insieme fisicamente, così di conseguenza diventa ‘bello, bello, bello’ anche stare in ginocchio davanti a un sexy shop e dichiararsi. È un brano che mi emoziona profondamente ogni volta che lo ascolto e attinge anche al mio bisogno di soffermarmi sulle sensazioni che provo sia quando canto sia nella vita di tutti i giorni, dopo quest’anno così veloce e frenetico”.

Tango: ascolta la canzone

Di seguito, potete ascoltare Tango di Tananai in streaming:

Tango: Video ufficiale, Sanremo 2023

Cliccando qui, potete vedere il video di Tango di Tananai.

Tango: testo canzone

Il testo sarà disponibile su Soundsblog dopo la prima esibizione di Tananai che avverrà nella Seconda Serata di Sanremo 2023.