Mr. Rain è uno dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 2023, la manifestazione musicale condotta da Amadeus che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio, con la canzone dal titolo Supereroi.

Supereroi: autori canzone

La canzone è stata scritta da Mr. Rain con la partecipazione di Federica Abbate e Lorenzo Vizzini.

Federica Abbate è una cantautrice, autrice e compositrice che, per quanto riguarda quest’edizione del Festival di Sanremo, ha firmato altri due brani: Un bel viaggio degli Articolo 31 e Due di Elodie.

Lorenzo Vizzini, invece, partecipa in gara al Festival di Sanremo come autore per la terza volta. In passato, ha firmato la canzone Mi sento bene di Arisa e Le nostre anime di notte di Anna Tatangelo.

Mr. Rain – Supereroi: Significato canzone

Il testo della canzone è un invito a chiedere aiuto quando si stanno vivendo momenti di difficoltà che, secondo Mr. Rain, non è un gesto che denota debolezza ma, al contrario, richiede molto coraggio.

La canzone, stando alle dichiarazioni ufficiali dell’artista, è autobiografica: “Farsi aiutare quando si vivono momenti bui viene spesso visto come un gesto di debolezza: io per esperienza personale posso dire che farsi aiutare è invece un gesto che richiede molta forza e coraggio. Ed è proprio da questa premessa che nasce Supereroi. Nei momenti di difficoltà veniamo incoraggiati ad essere forti, ma essere forti non è una scelta. Chiedere aiuto invece è qualcosa che solo noi possiamo decidere di fare ed è proprio questo che ci rende tutti Supereroi”.

Mr. Rain, Supereroi: ascolta la canzone

Di seguito, potete ascoltare Supereroi in streaming:

Supereroi: Video ufficiale, Sanremo 2023

Cliccando qui, potete vedere il video di Supereroi.

Supereroi: testo canzone

Il testo sarà disponibile su Soundsblog dopo la prima esibizione di Mr. Rain che avverrà nella Prima Serata di Sanremo 2023.