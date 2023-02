Marco Mengoni è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Due vite. Con questo brano Marco Mengoni torna in gara al Festival a distanza di dieci dalla vittoria con L’essenziale, che si impose nel Festival di Sanremo 2013. “Ora torno con lo spirito di chi cerca la rivincita con se stesso” ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Marco Mengoni, Due vite: autori

Il testo di Due vite è scritto da Marco Mengoni, Davide Petrella e Davide Simonetta, con la musica di Davide Petrella. Petrella firma anche Cenere di Lazza, mentre Simonetta firma anche, oltre a Due vite, Tango di Tananai e Made in Italy di Rosa Chemical.

Marco Mengoni, Due vite: significato canzone

A Tv Sorrisi e Canzoni Mengoni ha presentato così la canzone: “Parla di persone che si incontrano e si allineano come possono fare i pianeti: in un viaggio tra immagini più o meno quotidiane, sono alla scoperta di se stesse. Dopo essersi sfiorati, poi, quei mondi tornano a vagare nell’universo”.

Nella clip pubblicata invece sulla pagina Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni racconta: “È un pezzo molto intimo, che ho dedicato almeno per l’80% del pezzo a me e al dialogo che ho con me stesso. Si intitola Due vite e forse dovrebbe intitolarsi Otto vite perché mi sento di averne vissute un bel po’. È un bel percorso, ma non vorrei svelare di più perché sono il primo a dire che la musica va ascoltata e ognuno ci vede e ci sente e ci ascolta quello che sta vivendo in quel momento esatto della propria vita”.

Marco Mengoni, uscito lo scorso 7 ottobre con il secondo capitolo del trittico discografico Materia, ovvero Materia (Pelle), che ha seguito di quasi un anno l’uscita di Materia (Terra), sta lavorando all’ultimo pezzo di questo lavoro, che dovrebbe uscire prima che Mengoni dia il via al tour negli stadi, ovvero il prossimo 20 giugno, quando ci sarà la data inaugurale di Padova.