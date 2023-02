Elodie è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Due. È la terza partecipazione in gara per l’artista romana, già salita sul palco dell’Ariston in qualità di cantante nel 2017 e nel 2020, mentre nel 2021 è stata scelta da Amadeus co-conduttrice accanto a lui e Fiorello.

Elodie, Due, Autori Canzone

Il testo della canzone è scritto da Elodie insieme a Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Francesco “Katoo” Catitti, anche produttore del brano.

Elodie, Due, Significato Canzone

Testo autobiografico per Due, un brano che racconta e descrive una relazione finita male. A RaiPlay l’artista romana ha raccontato “La mia canzone parla di un rapporto complesso… se si può dire è un out-out”. Il riferimento alla lunga relazione tra Elodie e Marracash è stato soltanto accennato, ma i due artisti ne hanno parlato a lungo nel corso degli ultimi mesi.

Ora Elodie fa coppia fissa con Andrea Iannone e proprio parlano della nuova relazione ha fatto qualche riferimento alla precedente: “È stata una relazione complessa e questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che merita”.

Dal testo emergono parole che si riferiscono in modo palese alla fine di quella storia: “Ma ‘sto periodo non è facile. Tu vuoi una donna che non c’è e se ci pensi il nostro amore è nato appena ma è già finito male“.

Due, Ascolta la canzone

(In aggiornamento)

Due, video ufficiale, Sanremo 2023

(In aggiornamento)

Elodie, Due, testo canzone

(In aggiornamento)