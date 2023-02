Ultimo è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Alba“. Per Ultimo si tratta della terza partecipazione a Sanremo, la seconda da Big: l’esordio, infatti, avvenne nel 2018 con Il ballo delle incertezze, brano col quale vinse la Sezione Giovani. L’anno dopo tornò all’Ariston da artista ormai affermato con I tuoi particolari, con la quale si classificò al secondo posto, alle spalle di Mahmood che vinse con Soldi; terzo in quell’edizione fu Il Volo con Musica che resta. Ultimo, dunque, torna in gara a quattro anni da quell’esperienza, segnata anche da qualche polemica che ora il cantautore vuole lasciarsi alle spalle, come ha spiegato anche in un recentissimo post Instagram nel quale sfodera un bel sorriso solare.

Ultimo, Alba, Autori canzone

Il brano è tutto di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo per l’appunto, che ne ha scritto testo e musica. Una introduzione al pianoforte, come riportato nei commenti al primo ascolto, che è un po’ il marchio di fabbrica del cantautore e che ritroviamo anche in questo ritorno in gara a Sanremo. Il brano è pubblicato da Honiro Publishing/Ultimo Entertainment.

Ultimo, Alba, Significato Canzone

Alba è una ballata che riprende gli stilemi del cantautore anche nel crescendo musicale e vocale che lo caratterizza. Una canzone intima, che invita a guardarsi dentro, che sembra un dialogo con se stessi e che ha nell’alba stessa la rappresentazione di un momento tutto proprio, lontano dai rumori e dalla confusione della vita quotidiana, che può ferire, che può addolorare. Ultimo invita a curare se stessi, a volersi bene come modo anche per stare meglio con gli altri. “E t’immagini […] se fossimo al di là dei nostri limiti, […] se non amassimo soltanto i nostri simili…” canta Ultimo, che si apre a una speranza, che nasce proprio da questo momento di raccoglimento e di accoglimento di sé e degli altri: “Quando vivi un giorno bello ridi e pensami…“.

Ultimo, Alba, Testo canzone

Una parte del testo della canzone, scritta di getto alle Isole Eolie la scorsa estate, è stata pubblicata dallo stesso cantautore come caption a una foto su Instagram.