Paola e Chiara sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con Furore. E’ la loro quarta partecipazione nella storia della kermesse.

La prima – la più impressa nelle menti – è del 1997, nel Sanremo di Mike Bongiorno, con il brano Amici come prima per la categoria Nuove Proposte che vinsero. L’anno dopo tornarono all’Ariston tra i Big con Per te, conquistando però il sedicesimo posto. Il duo tornò nella prima delle due edizioni condotte da Paolo Bonolis (2005) conquistando il pubblico con la soft-hit A modo mio.

In occasione del loro ritorno a Sanremo, entrambe hanno deciso di compiere una reunion che mancava dopo alcuni anni.

In una diretta Instagram del luglio 2022, Paola iezzi rispose alle decine di commenti di utenti che chiedevano il perché della separazione del duo:

“Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo. Semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta. Anche tra noi c’era tensione, eravamo in difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo. Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più“.

A gran voce dei fans, le due artiste hanno deciso di riunirsi. Si esibiranno nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023.

Furore, Autori Canzone

Gli autori di Furore sono le stesse Paola e Chiara Iezzi, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettore e Alessandro La Cava.

Paola e Chiara, Furore, Significato Canzone

La voglia di vivere in totale leggerezza e divertirsi insieme con tutta l’energia da sprigionare. Lasciarsi andare è stato sempre una delle missioni della loro storia discografica, basti ricordare la virata dance a partire da Vamos a Bailar del 1999 e, per citarne altre Viva el amor del 2000, Fino alla fine del 2001 o Festival, l’anno dopo. Il messaggio lanciato dalle due cantanti nel testo del loro brano: “Come la nostra reunion, che è nata dalla voglia delle persone di rivederci insieme“.

Paola e Chiara, Furore, Testo canzone