Se poi domani, LDA: la canzone di Sanremo 2023 che racconta una storia d’amore struggente

LDA, per la prima volta sul palco dell’Ariston (dopo l’esperienza come allievo della scuola di ‘Amici di Maria De Filippi), è in gara al ‘Festival di Sanremo 2023’ con ‘Se poi domani’.

Sin dalle prime esibizioni all’interno della scuola di ‘Amici’, LDA ha riscosso un grandissimo successo, collezionando da subito milioni di streaming già con il primo inedito ‘Quello che fa male’, certificato in breve tempo oro e, poi, platino (record assoluto nei tempi di certificazioni relativamente ad ‘Amici’, ed entrato nella Top 50 Italia di Spotify. Durante il percorso nella scuola di Maria De Filippi, Luca ha presentato quattro brani inediti, primo dei quali è ‘Quello che fa male’, ‘SAI’, ‘Scusa’ e ‘Io volevo solo te’, tutti singoli che hanno reso LDA uno degli allievi più amati del talent show di Canale 5, facendogli conquistare oltre 60 milioni di streaming (audio e video) e l’affetto delle centinaia di migliaia di fan che lo seguono giornalmente.

LDA, SE POI DOMANI, AUTORI CANZONE

La canzone con cui il cantautore si presenta alla kermesse festivaliera è scritta dallo stesso Luca D’Alessio, da Alessandro Caiazza e Francesco D’Alessio.

LDA, SE POI DOMANI, SIGNIFICATO CANZONE

Il brano che LDA canta al ‘Festival di Sanremo 2023’ è una ballata romantica, struggente che racconta una storia d’amore ormai terminata. Il ricordo di un sentimento ancora vivo nella mente che tormenta la mente di chi l’ha vissuta a 360 gradi, senza rimpianti. Così il giovane cantante napoletano, figlio di Gigi D’Alessio, racconta il pezzo nato, per caso, in una notte di qualche mese fa.

“Se poi domani è una canzone romantica scritta in un momento di indecisione. Come in tutte le storie d’amore, ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia. Spero di riuscire a trasmettere le mie sensazioni e che le persone si possano ritrovare nelle mie parole”.

SE POI DOMANI, ASCOLTA LA CANZONE

SE POI DOMANI, VIDEO UFFICIALE, SANREMO 2023

SE POI DOMANI, TESTO CANZONE

