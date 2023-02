Ariete è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Mare di guai. La cantante è al suo esordio sul palco dell’Ariston ed è al momento una delle artiste più rappresentative della generazione zeta. Ha partecipato alle selezioni di X Factor nel 2019 senza arrivare ai Live show, solo più avanti ha conquistato il pubblico più giovane scalando le classifiche di streaming con i suoi brani.

Mare di guai, autori canzone

Mare di guai è stata scritta da Ariete, Calcutta, Dario Faini (in arte Dardust) e V. Centrella.

Ariete, Mare di guai, significato canzone

Nella clip pubblicata su Rai Play, Ariete ha spiegato il senso del brano definendolo “molto emotivo” e “sentimentale”. Si parla di una storia d’amore finita male, ma in un’ottica introspettiva che si concentra soprattutto su di lei. Infatti il brano è nato dopo la rottura della sua relazione nell’estate del 2022.

Ci sono parecchi paragoni su cui giocano i sentimenti contrastanti di chi ora si ritrova senza la persona che ha amato, descrivendo immagini e situazioni persino crude.

In un’intervista a Vanity Fair ha dato qualche dettaglio in più: “Nella canzone è come se io cercassi aiuto in questa persona, chiedendole di buttarsi con me nelle cose perché “non sono in grado di nuotare con gli squali”. Non è un brano che rinnega il mio passato, anzi. È quasi una lettera verso questa persona e per coloro che l’ascolteranno“.

Il suo messaggio dal palco di Sanremo non sarà un mistero “La mia canzone inizia con una frase rivolta al femminile. Penso di non dover aggiungere altro, perché aumentare il focus rende quello di cui stai parlando già una diversità. Il mio obiettivo è il contrario. Voglio uscire per mano con la mia ragazza o con il mio ragazzo, con una gonna piuttosto che con i capelli rasati a zero, con tutta la tranquillità del mondo“.

Ariete, Mare di guai, testo canzone

(in aggiornamento)