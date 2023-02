Anna Oxa è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Sali (Canto dell’anima)“.

Anna Oxa, Sali (Canto dell’anima), Autori Canzone

Il brano che segna il ritorno di Anna Oxa al Festival di Sanremo porta la firma della stessa Oxa, con il leader dei Baustelle Francesco Bianconi, Kaballà e il maestro Fio Zanotti. Il brano è pubblicato dalla Oxarte.

Anna Oxa, Sali (Canto dell’anima), Significato Canzone

Un brano dal sapore mistico, che mette in evidenza le splendide doti vocali dell’autrice e interprete, che la stessa Oxa presenta a Sorrisi come una canzone “che narra la condizione umana in una società in cui si è persa la centralità dell’essere umano” e che chiama gli individui a una scelta, “se si vuole vivere nella miseria umana o vivere la serenità della pace della propria coscienza”. Un invito, insomma, ad abbandonare la piccolezza del terreno per assurgere a consapevolezze più alte, per conquistare terreni morali e spirituali più elevati. E il canto – la musica in generale – e la voce dell’artista possono essere un mezzo per liberarsi delle catene della piccolezza e della grettitudine propria dell’essere umano. L’incipit è significativo: “Bocche piene di falsità che nutre il mondo…”.

Di lei – e di Grignani – il direttore artistico Amadeus ha detto: “Sono due grandissimi artisti, hanno due canzoni importanti. Ho rispetto per gli artisti, possono avere una stravaganza o una debolezza, ma hanno un gran desiderio di fare bene e di essere applauditi“. Sicuramente la presenza in gara di Anna Oxa è stato un bel colpo da parte del direttore Artistico: per Anna Oxa è la quindicesima partecipazione in gara al Festival, che ha vinto nel 1989 con Ti Lascerò in coppia con Fausto Leali e nel 1999 con Senza pietà. La sua ultima partecipazione risale al 2011 con La mia anima di uomo che non conquistò, però, la fase finale della competizione.