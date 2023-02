I Coma Cose sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con L’addio. Per loro si tratta di un ritorno all’Ariston dopo la prima esperienza nel 2021, quando con Fiamme negli occhi si classificarono ventesimi. “Un’esperienza un po’ claustrofobica” la ricordano a Tv Sorrisi e Canzoni, dato che quella edizione prevedeva un protocollo rigidissimo a causa delle norme anti-Covid.

Coma Cose, L’addio: autori

Il testo della canzone è firmato da Fausto Zanardelli, Francesca Mesiano, mentre la musica è stata composta da Fausto Zanardelli, Fabio Dalé e Carlo Frigerio.

Coma Cose, L’addio: significato canzone

“L’abbiamo scritta per superare una crisi, anziché andare dal terapeuta di coppia. Il tema è il coraggio di lottare per proteggere un rapporto dal tempo che passa e dalle fragilità quotidiane” hanno raccontato Fausto e Francesca a Tv Sorrisi e Canzoni. Così hanno invece presentato il programma in un video caricato sulla pagina Instagram del settimanale: “È una canzone molto personale, introspettiva, nella quale noi crediamo molto. Parla di sentimenti e pensiamo e speriamo che in tanti ci si potranno rivedere”.

I Coma Cose tornano all’Ariston con un carico di aspettative notevoli dopo la buona prova che diedero nel 2021 con Fiamme negli occhi, nonostante la ventesima posizione raggiunta nella classifica finale. Per Fausto e Francesca, che nel testo della canzone raccontano la loro crisi come coppia, è in arrivo, dopo l’esperienza sanremese, che includerà anche un’esibizione con i Baustelle nella serata delle cover con Sarà perché ti amo, un nuovo tour, che si chiamerà Un meraviglioso modo di incontrarsi, parafrasando il titolo del loro ultimo album, Un meraviglioso modo di salvarsi. Già sold out la data inaugurale di Padova, così come quella del 24 marzo all’Estragon di Bologna (ne è stata aggiunta una per il 23 marzo), del 25 marzo a Firenze (aggiunta una il 26) e del 19 aprile a Milano (aggiunta una per il 18 aprile, sempre al Fabrique).