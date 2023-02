Gianluca Grignani è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Quando ti manca il fiato“. Si tratta della settima partecipazione del cantante al Festival di Sanremo: la prima risale al 1995 con Destinazione Paradiso, tra le Nuove Proposte, l’ultima – prima del ritorno del 2023 – nel 2015 con Sogni infranti.

Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato, Autori Canzone

Gianluca Grignani torna a Sanremo con un brano scritto da lui con il maestro Enrico Melozzi, che dirigerà per lui l’orchestra della Rai. Il brano è pubblicato da Warner Chappell Music Italiana/Falco a Metà/Ravenscry.

Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato, Significato Canzone

“Quando ti manca il fiato” è una lettera aperta di Grignani al padre. Una lettera a tratti didascalica, che ripercorre un rapporto complicato, fatto di silenzi e di non detti che ora il figlio – sia esso l’autore stesso o chiunque sia rappresentato nel brano – vuole portare alla luce, dichiarare, affrontare, anche al cospetto del pubblico dell’evento più seguito della tv italiana. Una canzone nata dopo una telefonata ricevuta dal padre, come ha raccontato ad Alberto Graziola nell’intervista rilasciata a Soundsblog:

“questa canzone è stata una necessità: mio padre mi ha fatto questa telefonata ed è uscita dal niente. Non c’è stata alcune premeditazione del reato (sorride). Non ricordo le sensazioni che ho provato in quel momento ma ho buttato nella canzone tutte quello che sentivo, che pensavo. Ogni volta che la canto rivivo quelle sensazioni, dell’abbandono, del fatto che le cose cambiano, l’esistenzialismo della vita. Provo sempre sensazioni diverse tutte le volte che la interpreto. Non è facile”.

Quando ti manca il fiato, Testo Canzone

Grignani ha pubblicato il testo della canzone con una card pubblicata su Instagram. Un modo per condividere con i fan e i telespettatori il brano scritto, così intimo e profondo, per far comprendere anche meglio la portata del pezzo. Quella telefonata raccontata nel brano è davvero successa ed è stata la molla per tutto: il cantante ha dichiarato che il padre non sa di questo brano; ormai però immaginiamo lo abbia scoperto…