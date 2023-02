Chi è il vincitore di Sanremo 2023? Questa è la domanda che avrà la risposta solo stasera, 11 febbraio, intorno alle 2 di notte. Siamo arrivati così all’atto finale di questa edizione, condotta da Amadeus (anche direttore artistico), affiancato in tutti questi appuntamenti anche da Gianni Morandi. La co-conduttrice di questa ultima serata sarà Chiara Ferragni che torna sul palco del Teatro Ariston dopo aver aperto la kermesse musicale martedì 7 febbraio. Quest’anno ci saranno alcune novità prima di scoprire chi vincerà. Dopo aver sentito tutte e 28 le canzoni, verrà chiuso il televoto e verrà svelata una top five della classifica finale. A quel punto, i 5 artisti si esibiranno nuovamente, prima di scoprire chi sarà il vincitore di Sanremo 2023. Noi di Soundsblog, come sempre, seguiremo la serata con il nostro puntuale liveblogging, a partire dalle 20.30, e vi terremo aggiornati sulle notizie, minuto per minuto.

Sanremo 2023, finale i cantanti che si esibiranno

Ecco i cantanti, in ordine casuale, che si esibiranno sabato 11 febbraio alla finale di Sanremo 2023.

Anna Oxa, Sali (Canto dell’anima)

Gianmaria, Mostro

Mr. Rain, Supereroi

Marco Mengoni, Due vite

Ariete, Mare di guai

Ultimo, Alba

Coma_Cose, L’addio

Elodie, Due

Leo Gassman, Terzo cuore

Cugini di Campagna, Lettera 22

Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato

Olly, Polvere

Colla Zio

Mara Sattei, Duemilaminuti

Will, Stupido

Modà, Lasciami

Sethu, Cause Perse

Articolo 31, Un bel viaggio

Lazza, Cenere

Giorgia, Parole dette male

Colapesce Dimartino, Splash

Shari, Egoista

Madame, Il bene nel male

Levante, Vivo

Tananai, Tango

Rosa Chemical, Made in Italy

LDA, Se poi domani

Paola e Chiara, Furore

Sanremo 2023, finale: scaletta 11 febbraio

La scaletta verrà annunciata durante la conferenza stampa delle 12 di sabato 11 febbraio 2023. Appena svelata, ve la riporteremo, indicandovi l’ordine di uscita per le esibizioni.

Sanremo 2023, ospiti della finale

Ospiti della finale di Sanremo 2023 saranno Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode che canteranno il nuovo singolo, Ghosts Again.

Come votare alla finale

Le prime 28 canzoni vengono votate solo attraverso il televoto. I primi cinque classificati si esibiranno di nuovo e a pesare sarà il Televoto (34%), la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e la Demoscopica (33%)

Dove vederlo in tv e streaming

Nella serata delle cover, a votare è il pubblico da casa con il televoto (conta il 34%), Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto (33%) e la Demoscopica (33%).