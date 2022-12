Leo Gassmann a Sanremo 2023 con Terzo cuore. Il giovane cantante figlio d’arte di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz torna all’Ariston dopo aver vinto nel 2020 tra le Nuove Proposte con “Vai bene così”. Per lui una nuova sfida sanremese, quindi, ma questa volta nei Big. Il titolo della sua canzone è stato annunciato nella serata di Sanremo Giovane, in cui Amadeus ha accolto al Casinò di Sanremo tutto il cast del prossimo Festival. Ad immortalarci l’arrivo a Sanremo con una stories su Instagram è stato lo stesso cantautore sulle note di Nel blu dipinto di blu.

Leo Gassmann a Sanremo 2023 con Terzo Cuore

Come detto, per Gassmann è la seconda volta sul palco dell’Ariston, dopo la vittoria del 2020. Prima ancora del Festival della Canzone Italiana, però, Gassmann aveva preso parte ad un’altra gara, ovvero X Factor 2018, nella categoria Uomini 16-24, guidata da Mara Maionchi. In quel caso, però, gli andò meno bene, tant’è che fu eliminato alla semifinale.

Leo Gassmann: album e singoli

Fu in quella occasione, però, che presentò il brano “Piume”. Un singolo a cui sono seguiti, nel 2019, “Cosa sarà di noi?” e “Dimmi dove sei”, prima dell’exploit sanremese con “Vai bene così”. Ha un solo album all’attivo, “Strike”, uscito nel 2020, proprio in occasione della sua partecipazione a Sanremo. Successivamente, ha pubblicato altri singoli, come “Down”, “La mia libertà” e “Lunedì”. Che Sanremo 2023 possa rappresentare l’occasione per fare uscire un nuovo album?

Concerti e tour

E’ stato anche protagonista di alcuni live estivi, partecipando a dei festival musicali in giro per l’Italia che gli hanno permesso di farsi conoscere al pubblico dei concerti. Da segnalare, però, anche l’apertura al concerto di Omar Pedrini in occasione dell’Estate Sforzesca. Manca però per ora un vero e proprio tour: Sanremo 2023 potrebbe essere un buon viatico per vedere Gassmann alle prese per la prima volta con una sua tournée?