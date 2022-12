I cugini di campagna sono in gara al Festival di Sanremo con il brano Lettera 22. Si tratta del loro esordio nella kermesse canora in oltre 50 anni di attività.

I Cugini di campagna in gara a Sanremo 2023 con Lettera 22

Per il complesso, dunque, è la prima volta al Festival di Sanremo. A proposito della loro partecipazione, Amadeus durante la prima puntata di Viva Rai 2 del 5 dicembre 2022 ha anticipato che il loro brano è firmato da La rappresentante di lista.

Fondato nel 1970, il quartetto è ora composto da Ivano e Silvano Michetti, Nick Luciani e Tiziano Leonardi. Hanno partecipato a numerose trasmissioni tv tra cui Anima mia nel 1997 condotta da Fabio Fazio e Claudio Baglioni, grazie a questa partecipazione due dei loro album rientrano nella hit parade e rilancia la loro carriera.

Negli anni hanno continuato a lavorare e partecipare a spettacoli in giro per l’Italia e alcuni dei componenti del quartetto è entrato a far parte di alcuni reality show come La fattoria, L’isola dei Famosi. Dal 2015 al 2017 fanno parte di Millevoci, il format di Gianni Turco in onda su un circuito di emittenti tv nazionali. Il 31 dicembre 2021 sono stati invitati al Capodanno di Rai 1 L’anno che verrà, dove hanno cantato il brano dei Maneskin Zitti e Buoni. Nel 2022 sono stati ospitati a Il cantante mascherato su Rai 1.

I Cugini di campagna: album e singoli

Hanno all’attivo quasi 20 album in studio e oltre 30 singoli pubblicati. Il più celebre è sicuramente Anima mia nel 1973, singolo e titolo dell’album che ha regalato la notorietà al complesso. Ricordiamo anche Un’altra donna del 1974, Preghiera (1975), E’ lei (1976), Tu sei tu (1977), Meravigliosamente (1980), Metallo (1981). Altri singoli sono stati pubblicati nell’arco degli anni ’80, ’90 e 2000.

I cugini di campagna: concerti e tour

Come detto, I cugini di campagna si sono esibiti in giro per l’Italia fin dalla loro fondazione. E’ ipotizzabile una tranche di date dopo il Festival di Sanremo 2023, ad esempio il 16 aprile 2023 si esibiranno al Teatro Repower di Assago.