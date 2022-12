Modà in gara a Sanremo 2023 con Lasciami

Modà a Sanremo 2023 con Lasciami. L’annuncio è arrivato questa sera nel corso dell’appuntamento di Sanremo Giovani, dove Amadeus ha accolto tutto il cast di artisti che sarà in gara nel prossimo Festival di Sanremo.

Modà a Sanremo 2023 con Lasciami

I Modà con Sanremo 2023 arrivano alla loro quarta partecipazione al Festival. Esordienti nella categoria Giovani nel 2005 con Riesci ad innamorarmi, nel 2011 fecero il loro ritorno fra i Big al fianco di Emma, classificandosi secondi con Arriverà. Nel 2013, sotto la direzione artistica di Fabio Fazio, ripeteranno poi l’esperienza sanremese presentando due brani, come allora il regolamento richiedeva: Se si potesse non morire e Come l’acqua dentro il mare. Ad avere la meglio fra i due sarà Se si potesse non morire, che raggiungerà in quell’edizione il terzo posto.

Modà: album e singoli

Sono al momento sette gli album all’attivo per i Modà, da Ti amo veramente del 2004 a Testa e croce del 2019: in mezzo Quello che non ti ho detto (2006), Sala d’attesa (2008), Viva i romantici (2011), Gioia (2013), Passione maledetta (2015). Fra il 2021 e il 2022 è stato pubblicato in tre parti l’EP Buona fortuna. Con Sanremo 2023 è in arrivo invece un nuovo album?

Modà: concerti e tour

Per il 2023 i Modà già prima della partecipazione a Sanremo avevano previsto un tour per festeggiare i venti anni di carriera, oltre che i dieci anni dell’album Gioia. Il tour partirà il prossimo 27 marzo da Roma e lì vedrà con delle date a Milano, Torino, Brescia, Bari, Napoli, Bologna, Padova e Parma. Il tour vedrà la band accompagnata da un’orchestra.