Rosa Chemical a Sanremo 2023 con Made in Italy. Il titolo del brano è stato reso noto durante la finale di Sanremo Giovani condotta da Amadeus su Rai 1, al termine della quale ai 6 vincitori si aggiungeranno i 22 Big in gara al Teatro Ariston.

Prima di diventare cantante, Rosa Chemical era un artista di graffiti, come fatto vedere dal diretto interessato in una puntata del 2020 Yo! – Mtv Raps nel rivevere i luoghi in cui aveva vissuto.

Il cantante non è mai stato in gara al Festival di Sanremo, tuttavia ha calcato il palco del Teatro Ariston con il collega Tananai (in gara anche lui nel 2023) in occasione della serata dei duetti. Il brano scelto è stato A far l’amore comincia tu della grandissima Raffaella Carrà.

Rosa Chemical: album e singoli

Nome d’arte di Manuel Franco Rocati, siamo davanti a un rapper italiano nato a Rivoli, in provincia di Torino il 30 gennaio del 1998. Il suo pseudonimo altro non è che un omaggio alla madre Rosa e alla band My Chemical Romance. Nel 2018 inizia la sua carriera musicale con il singolo Kournikova, che lo porta anche a diventare modello per il marchio di moda Gucci, in prima fila nel concetto di moda genderless.

Paragonato da molti ad Achille Lauro a causa del look eccentrico, il trapper ha tuttavia dichiarato di ispirarsi a Bad Bunny, il rapper portoricano Benito Antonio Martínez Ocasio, esponente della scena trap latina.

Nel 2020 avviene la pubblicazione dell’unico album in studio, Forever. Il suo ultimo singolo, uscito poco più di un mese fa, si intitola Non è normale. Su Instagram conta 142mila follower.

Rosa Chemical: concerti e tour

Al momento non è previsto un tour dell’artista in gara alla kermesse canora, ma è molto probabile che dopo l’enorme vetrina sanremese non saranno pochi quelli che vorranno ascoltarlo dal vivo e che quindi saranno comunicate delle date relativi a concerti.