Esce venerdì 17 febbraio “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo album di LDA che contiene il singolo “Se poi domani”, con cui l’artista è in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival di Sanremo. Scritta da LDA e da Alessandro Caiazza, composta da Francesco D’Alessio e dallo stesso artista, “Se poi domani”

è una canzone romantica scritta in un momento di indecisione. Come in tutte le storie d’amore, ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia. Spero di riuscire a trasmettere le mie sensazioni e che le persone si possano ritrovare nelle mie parole. “Se poi domani” è una ballad d’amore per eccellenza, ma nell’album sono presenti tante sonorità e generi musicali diversi. Il tema principale è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Non vedo l’ora che diventi del mio pubblico!

Queste le parole di LDA nell’annunciare il progetto e la sua partecipazione a Sanremo 2023. Abbiamo intervistato LDA in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, partendo dalla lavorazione del pezzo, Se poi domani:

“Una cosa molto naturale, una canzone nata in mezz’oretta, ben chiara già dal giorno prima. Il giorno dopo l’ho scritta in studio e ho subito detto “Questa la devo portare a Sanremo”. Ho avuto la sensazione e la magia di dire: “Questa è quella giusta”. Ho un album molto ricco ma più la sentivo e più capivo che dovevo portare quella”

La reazione della tua famiglia qual è stata quando li hai sentiti, immediatamente dopo il video diventato virale sui social?

Ho parlato al telefono con mamma e papà, ero a Roccaraso al telefono, tutti e due a piangere, io insieme a loro. Poi ho sentito mia sorella, mio fratello, mio fratello più piccolo, non ci potevo proprio pensare. Sarà un momento che non potrò mai più togliere dalla testa…

Cosa ci puoi anticipare dell’album “Quello che fa bene”? Cosa dobbiamo aspettarci da LDA?

Quello che fa bene è un album ricco di canzoni, melodie, sound sperimentali e innovativi. Ricco anche di contenuti, canzoni, ci sono tante tracce all’interno dell’album. Potete aspettarvi un Luca 2.0, un Luca nuovo

Con LDA abbiamo parlato anche del suo rapporto con i social, del raccontarsi nelle canzoni e dei suoi prossimi live. Infine, una curiosità: il suo rito, il suo oggetto portafortuna prima di ogni esibizione e di salire sul palco del Teatro Ariston. Potete vedere qui sopra la video intervista.