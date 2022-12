Tananai a Sanremo 2023 con Tango. Il titolo del brano è stato reso noto stasera durante la finale di Sanremo Giovani, al termine della quale i 6 vincitori si aggiugeranno ai 22 Big in gara al Teatro Ariston.

Tananai a Sanremo 2023 con Tango

Pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, è nato a Milano l’8 maggio del 1995. Il suo nome d’arte in dialetto ha il significato di “piccola peste” e gli è stato dato dal nonno. Ha iniziato la carriera musicale nel 2014 con un altro pseudonimo, Not For Us, concentrandosi sulla musica elettronica.

Proprio con questo nome d’arte ha debuttato in televisione nella seconda edizione di Top Dj, talent show che aveva avuto la prima edizione nella stagione 2014-15 su Sky Uno. Not For Us vi partecipa quando il programma va in onda su Italia 1, classificandosi terzo, riuscendo a ottenere comunque un contratto discografico come produttore e autore.

Tananai è stato tra i tre vincitori della finale di Sanremo Giovani del 2021 mandata in onda da Rai 1, accedendo di diritto alla manifestazione canora nell’edizione 2022 insieme a Matteo Romano e Yuman. In quest’occasione ha vinto la selezione con il brano Esagerata, mentre sul palco del Festival di Sanremo ha presentato Sess0 occasionale. Nella serata dei duetti ha cantato al fianco di Rosa Chemical (anche lui in gara nel 2023) in A far l’amore comincia tu della grandissima Raffaella Carrà.

Malgrado l’ultimo posto nella classifica finale e le performance vocali non del tutto impeccabili, Tananai si è trasformato in un personaggio molto popolare ironizzando su ciò che gli capitava a Sanremo. Nella settimana successiva alla gara è stato ospite de I Soliti Ignoti e Domenica In.

Tananai: album e singoli

Il cantante originario di Cologno Monzese ha due album all’attivo: To Discover and Forget del 2017, risalente al periodo in cui si faceva chiamare Not For Us e Rave, Eclissi, uscito nel 2022. Quest’ultimo è stato trainato dal singolo Abissale. Quest’estate ha spopolato con La dolce vita cantata con Fedez e Mara Sattei.

Tananai: concerti e tour

Nel corso della semifinale di X Factor, alla presenza dell’artista è stato annunciato un tour che prevede la data dell’8 maggio 2023 nientemeno che al Mediolanum Forum di Assago.