gIANMARIA è il vincitore di Sanremo Giovani 2022 e, insieme ad altri cinque finalisti, è stato ammesso di diritto al Festival di Sanremo 2023. Il brano con cui si esibirà e sarà in gara si intitola ‘Mostro’.

Classe 2002, gIANMARIA nasce e cresce nella città di Vicenza, dove fin da giovanissimo inizia a comporre e registrare brani. Cresce con il cantautorato e si appassiona da giovanissimo all’hip hop italiano e internazionale. L’artista si è distinto nel suo percorso a X Factor 2021 già nelle prime fasi di selezione del programma colpendo ed emozionando i giudici con i suoi inediti I suicidi e Senza Saliva i quali sono contenuti in Fallirò, l’EP di debutto dell’artista, uscito per Epic/Sony Music venerdì 14 gennaio.

In occasione dell’ingresso a X Factor, il cantante ha raccontato:

“Le selezioni le ho passate tutte, l’audizione è andata bene ma potevo fare di meglio. Nel Bootcamp non mi sono piaciuto molto, invece mi sono piaciuto negli Home Visit. Ho iniziato io, nella mia vita, a fare musica a 13/14 perché scrivevo già prima qualcosina. Ad una certa ho visto dei contest freestyle su YouTube, ho cominciato a scrivere sulle basi. Per scherzo ho registrato a casa di un mio amico con un microfono e ho detto “sì, voglio farlo costantemente”. Dopo tre anni che facevo musica mi son detto che forse era la roba giusta. Le persone dicono che sono bravo, non so dire… I miei genitori mi hanno una grandissima spinta a fare musica. Mi hanno sempre detto di studiare, non credevano potessi fare musica…”

Venerdì 10 giugno 2022 gIANMARIA è tornato con il nuovo singolo dal titolo Non dovevo farlo (Epic/Sony Music), un brano intenso, tra cantautorato e sonorità urban ed elettroniche, scritto dallo stesso artista e prodotto da Antonio Filippelli, Bias e Gianmarco Manilardi. Nell’estate, si è esibito live nel “Fallirò Summer Tour” con una serie di date -iniziate ad aprile e terminate a settembre- che lo hanno visto esibirsi da Lucca a Torino, passando per Livorno e Milano.

gIANMARIA ha partecipato a Sanremo Giovani 2022 con la canzone “La città che odi”.

Nel brano si parla di solitudine, della sensazione di sentirsi in un posto sbagliato e in condizioni che non ci appartengono. Ci si sente perduti, sconfitti, in un contesto che sembra lontano da noi ma al quale ci adattiamo, anche se non vogliamo.

Proprio grazie al pezzo è riuscito a conquistare la Commissione musicale, ottenendo la vittoria della selezione e assicurandosi anche un pass per il palco del Teatro Ariston, in vista del Festival di Sanremo 2023.