Ariete a Sanremo 2023 con Mare di guai. L’annuncio è arrivato questa sera nel corso dell’appuntamento di Sanremo Giovani, dove Amadeus ha accolto tutto il cast di artisti che sarà in gara nel prossimo Festival di Sanremo.

Per Ariete sarà la prima volta a Sanremo 2023. L’artista non si ritrova però per la prima volta in tv. All’inizio della sua carriera nel 2019 prende parte a X Factor, venendo poi esclusa ai bootcamp. Dopo l’esplosione della sua popolarità enl 2021, quest’anno è arrivata ad esibirsi sul palco del Concertone del Primo Maggio, tornato dopo i due anni pandemici in Piazza San Giovanni a Roma. Questa volta invece la giovane cantante dovrà confrontarsi con il palco dell’Ariston.

Ariete: album e singoli

Il suo primo singolo risale al 2019: è infatti con Quel bar che si apre la sua carriera professionale. Arriveranno poi 01/12, Riposa in pace, Venerdì, 18 anni, ma sarà solo L’ultima notte nel 2021 a consegnarle la popolarità che le ha permesso poi di uscire quest’anno con l’album Specchio, dove è contenuto il singolo L. Il singolo Tutto (con te) è uscito invece solo questo estate ed è dunque estraneo al precedente album. Resta ora da capire se con la partecipazione a Sanremo 2023 con Mare di guai, che entrerà da febbraio a fare parte della discografia della giovane cantante, possa arrivare arrivare a breve un nuovo album.

Ariete: concerti e tour

Ariete arriva all’Ariston di Sanremo reduce da due tournée estive, la prima nel 2021 e la seconda avvenuta quest’anno. È probabile che con la partecipazione al Festival possa poi arrivare una nuova tournée, anche se non è da escludere che possa ripetersi in estate piuttosto che subito in primavera. A breve arriveranno comunicazioni al riguardo?