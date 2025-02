“Dimenticarsi alle 7” è la canzone che Elodie porterà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano è scritto da Davide Petrella, Davide Simonetta e la stessa Elodie, prodotto da Hunter/Game.

Il brano unisce le due anime di Elodie: quella più classica, che rievoca la grande tradizione della musica italiana, e quella più dark e ipnotica, che richiama la musica elettronica. Il titolo stesso, “Dimenticarsi alle 7”, fa riferimento a un orario specifico della mattina, simbolo di un momento in cui, non essendo ancora andati a letto dopo una notte fuori, si cerca di dimenticare qualcuno, di lasciarsi alle spalle il passato, pur consapevoli che certe emozioni sono difficili da lasciar andare.

L’artista, reduce dal successo dei singoli “Black Nirvana” e “Feeling”, torna per la quarta volta in gara al Festival di Sanremo con un brano che anticiperà l’uscita in primavera dell’attesissimo album. Un sound completamente nuovo che porterà live con l’“Elodie The Stadium Show”, due concerti evento – prodotti da Vivo Concerti – che si terranno l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona di Napoli.

Il testo di Dimenticarsi alle 7 di Elodie

Quanta gente passa e se ne va

Che non sa chi sei

Contarla credo sarebbe inutile

In un mondo che è freddo oramai

Stasera

Ci sei solo tu nella città

Degli occhi miei

Se è vero che poi fanno la ruggine

Io non voglio più piangere così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(Amore)

Poi rivedersi ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Quando prendi a calci la poesia

Ma che bella sei

Nella tua solitudine

Sembra tutto più facile così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(amore)

Ancora ancora ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora e ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Così di un giorno qualunque

Mentre si parla di niente

Lì seduti in un bar

Può capitare a chiunque

Mai a noi no

Ma che strano effetto che fa

Mandare giù

La verità

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Dove vai

Rimani

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Il significato della canzone Dimenticarsi alle 7 di Elodie

“Dimenticarsi alle 7” di Elodie è una canzone che esplora il dolore di una relazione che sta per finire, il tentativo di trattenere qualcuno che si sta allontanando e la difficoltà di accettare la separazione.

Il brano descrive una storia d’amore tormentata, in cui i protagonisti si ritrovano e si perdono continuamente, come se fossero intrappolati in un ciclo che si ripete (“Ancora ancora ancora, come due pazzi”). C’è un forte senso di nostalgia e smarrimento, con la consapevolezza che il legame si sta sgretolando, ma anche con la speranza che qualcosa possa ancora cambiare.

L’inciso “Dimenticarsi alle 7” rappresenta probabilmente il momento in cui i due si separano definitivamente, un orario preciso che diventa simbolo di un addio inevitabile. La frase si ripete più volte nel brano, enfatizzando l’idea di un ricordo doloroso che si cerca di lasciar andare, ma che torna sempre.

“Così di un giorno qualunque, mentre si parla di niente, lì seduti in un bar, può capitare a chiunque, mai a noi no.”

Qui emerge l’incredulità di fronte alla fine della relazione: ciò che sembrava eterno si dissolve in un momento qualunque, come se fosse una cosa banale, un evento che accade a tutti, ma che per i protagonisti sembrava impossibile.

Elodie racconta il dolore dell’addio con un misto di dolcezza e rassegnazione. Il brano trasmette quel senso di impotenza di fronte alla fine di un amore che si sarebbe voluto salvare, ma che alla fine sfugge via, proprio come l’orario simbolico delle 7: un momento preciso che diventa il punto in cui tutto cambia.