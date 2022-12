Levante è una delle artiste in gara al Festival di Sanremo 2023 con Vivo. Per la cantante si tratta della seconda partecipazione alla kermesse canora. Ritornerà dopo un’assenza di circa due anni dalle scene.

Levante in gara a Sanremo 2023 con Vivo

Di lei si ricorda la partecipazione in gara a Sanremo 2020 con il brano Tikibombom classificandosi al dodicesimo posto, ma riscuotendo un ottimo apprezzamento a livello radiofonico.

In precedenza Levante (vero nome Claudia Lagona) ha ricevuto una candidatura agli MTV Europe Music Awards nella categoria Best Italian Act del 2014. Nello stesso anno partecipa al concertone del primo maggio a Roma e viene ospitata alla kermesse Musica da bere.

Nel 2015 tra gli artisti del Festival South by Southwest, bissa la partecipazione al concertone del primo maggio e partecipa al Summer Festival 2015 nella categoria Big. Pochi mesi dopo si esibisce in Calabria in occasione del Premio Musica contro le mafie. Nel 2016 va al concerto del Primo Maggio di Taranto, per poi tornarci due anni dopo. Più volte è ospite in trasmissioni televisive per presentare i singoli usciti dai suoi album.

Nel 2017 arriva il ruolo come giudice di X Factor Italia (11a edizione) e nel 2018 è tra gli artisti selezionati per Sky Arte Sessions, una serata in cui l’artista esegue i suoi brani più conosciuti con una band. Il 1° giugno 2018 è stata ospitata al concerto-evento di J-ax e Fedez La finale.

Levante : album e singoli

Ha all’attivo 4 album e 29 singoli. Il suo album d’esordio è Manuale distruzione del 2014 dalla quale sono stati estratti 6 singoli: Alfonso, La scatola blu, Memo, Sbadiglio, Duri come me e Cuori d’artificio.

Il secondo è del 2015 e si intitola Abbi cura di me. I singoli estratti sono: Ciao per sempre, Le lacrime non macchiano, Finché morte non ci separi e appunto, Abbi cura di me.

Due anni dopo, nel 2017, è il turno di Nel caos di stanze stupefacenti. I 4 singoli estratti sono Non me ne frega niente, Pezzo di me, Gesù Cristo sono io e 1996 La stagione dell’amore.

L’ultimo album pubblicato nel 2019 (con riedizione post-Sanremo 2020) è Magmamemoria. Anche in questo lavoro sono stati 4 i singoli lanciati e sono: Andrà tutto bene, Lo stretto necessario, Bravi tutti voi e Tikibombom.

Nel 2020 pubblica i singoli Sirene, Vertigine e, nel 2021, Dall’alba al tramonto. Successivamente l’artista si è presa una lunga pausa anche per dedicarsi ad Alma Futura, la sua prima figlia nata nel febbraio di quest’anno.

Levante: concerti e tour

Al momento Levante non ha in programma date imminenti, è ipotizzabile una tranche di date dopo il Festival di Sanremo 2023. Il suo ultimo tour risale all’estate 2021.