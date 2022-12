Anna Oxa a Sanremo 2023 con Sali (canto dell’anima) segna la sua 15esima partecipazione al Festival. Dal 1978 al 2011, infatti, l’artista ha preso parte alla gara con 14 brani – di cui diversi hanno fatto la storia della musica italiana – vincendo due edizioni. Non si possono dimenticare, infatti, i trionfi a Sanremo 1989, edizione vinta con Ti lascerò, in coppia con Fausto Leali, e a Sanremo 1999, edizione vinta da solista con Senza pietà.

Oltre 40 anni di carriera con brani rimasti nell’immaginario musicale collettivo e look ancor più iconici. Proviamo a ripercorrere la sua carriera attraverso la sua discografia e i suoi live.

Anna Oxa: album e singoli

Risultano 19 album in studio, due dal vivo (Oxa live con i New Trolls, del 1990, e La musica è niente se tu non hai vissuto, del 2006) e 6 raccolte.

Oxanna (1978) Anna Oxa (1979) Controllo totale (1980) Per sognare, per cantare, per ballare (1983) La mia corsa (1984) Oxa (1985) È tutto un attimo (1986) Pensami per te (1988) Tutti i brividi del mondo (1989) Di questa vita (1992) Cantautori (cover, 1993) Do di petto (cover, 1992) Cantautori 2 (cover, 1994) Anna non si lascia (1996) Senza pietà (1999) L’eterno movimento (2001) Ho un sogno (2003) Proxima (2010) Proxima Special Edition (2011)

La collezione di singoli, poi, è sterminata; ne ricordiamo giusto alcuni:

Fiorellin del prato (1976)

Un’emozione da poco/Questa è vita (1978)

Non scendo/Primo amore come stai (1984)

A lei/Piccola piccola fantasia (1985)

È tutto un attimo/Tenera immagine (1986)

Quando nasce un amore/Estensione (1988)

Ti lascerò/Ti lascerò (versione strumentale) (con Fausto Leali) (1989)

Tutti i brividi del mondo/Telefonami (1989)

Avrei voluto/Avrei voluto (instrumental) (con Fausto Leali) (1989)

Donna con te/Donna con te (versione strumentale) (1990)

Storie (1997)

Senza pietà (1999)

L’eterno movimento (2001)

Cambierò (2003)

Questa sono io (2003)

Processo a me stessa (2006)

Tutto l’amore intorno (con Ivano Fossati) (2010)

La mia anima d’uomo (2010i)

Primo cuore (canto nativo) (2020)

Anna Oxa: concerti e tour

Nell’autunno 2022, l’artista ha portato in tour lo spettacolo “Voce sorgente“: tra le ultime date registrate si segnalano quelle del 24 settembre a Conegliano Veneto e quelle del 14 e 15 ottobre rispettivamente a Ferrara e Mestre. Vedremo se con la partecipazione a Sanremo 2023 sarà organizzato un nuovo tour.