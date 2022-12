Ultimo a Sanremo 2023 con Alba. L’annuncio è arrivato questa sera nel corso dell’appuntamento di Sanremo Giovani, dove Amadeus ha accolto tutto il cast di artisti che sarà in gara nel prossimo Festival di Sanremo.

Ultimo a Sanremo 2023 con Alba

Per lui sarà un ritorno all’Ariston dopo la burrascosa esperienza del 2019, chiusasi con lo sfogo in conferenza stampa con i giornalisti, dopo la finale che lo vide arrivare secondo alle spalle di Mahmood. Più fortunata, infatti, era stata per lui l’esperienza dell’anno prima, quando trionfò nella categoria Nuove proposte con Il ballo delle incertezze.

Ultimo: album e singoli

Quattro gli album pubblicati finora: il primo, Pianeti, precede il primo Festival, mentre Peter Pan e Colpa della favole arrivano proprio in concomitanze con le due esperienze sanremesi. Bisognerà attendere il 2021 per vedere poi vederlo pubblicare un nuovo album, Solo, a cui si aggiungeranno poi nel 2022 due singoli, Vieni nel mio cuore e Ti va di stare bene, che anticipano il nuovo progetto discografico di Ultimo

Ultimo: concerti e tour

Dopo il tour estivo negli stadi del 2022, che ha visto coinvolte fra le altre Firenze, Napoli, Torino, Modena, Bari e Catania, Ultimo replicherà l’esperienza anche nel 2023, con una data a Lignano Sabbiadoro prevista per il 1° luglio, tre date a Roma (07-08-10 luglio, con la seconda già sold out) e due a Milano (17 e 18 luglio).