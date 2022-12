Mr. Rain a Sanremo 2023 con Supereroi. Il titolo del brano è stato reso noto durante la finale di Sanremo Giovani al termine della quale i 6 vincitori si aggiugeranno ai 22 Big che saranno in gara nel corso della kermesse canora.

Non si tratta di un volto conosciuto a livello televisivo, ma nel 2013 prende parte alle selezioni della settima edizione del talent show X Factor assieme al rapper Osso. Il duo comunque decide di lasciare il programma dopo aver superato le audizioni.

Mr. Rain non è mai stato in gara al Festival della Canzone Italiana, ma nel 2022 ha calcato il palco del Teatro Ariston con Highsnob e Hu, coppia in gara quest’anno con il pezzo Abbi cura di te. L’artista nel corso della serata dei duetti ha cantato con loro sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.

Highsnob e Hu avevano dichiarato presentando la collaborazione con il rapper:

“Abbiamo scelto Mr Rain come ospite perché sta bene con noi innanzi tutto a livello umano. Sarebbe stato molto difficile salire sul palco con qualcuno distante da ciò che abbiamo dentro a livello energetico”.

Mr. Rain: album e singoli

Pseudonimo di Mattia Balardi, si tratta di un rapper e produttore discografico nato a Desenzano del Garda il 19 novembre 1991. La sua attività musicale prende avvio nel 2011, ovvero nel momento in cui pubblica il mixtape di debutto Time 2 Eat.

Quattro sono gli album pubblicati sinora: Memories (2015), Butterfly Effect (2018), Petrichor (2021) e Fragile (2022). Tra le collaborazioni, un featuring nel 2019 con Martina Attili di X Factor in La somma. Quest’anno invece è uscito il singolo Sincero, un feat. con Alfa, un altro rapper che collabora con moltissimi colleghi.

Mr. Rain: concerti e tour

Allo stato attuale non si hanno notizie di concerti del rapper il cui nome al prossimo Festival di Sanremo è stato annunciato il 4 dicembre, ma con molta probabilità dopo questa grande vetrina saranno comunicate delle date per sentirlo dal vivo.