Giorgia partecipa a Sanremo 2023 con Parole dette male: la sua ultima partecipazione in gara risale al 2001, quando presentò Di sole e d’azzurro, classificandosi al secondo posto.

Da allora Giorgia è tornata sul palco dell’Ariston come superospite per tre volte, ovvero a Sanremo 2008, a Sanremo 2017 e a Sanremo 2018 per celebrare i suoi 25 anni di carriera, iniziati proprio al Festival. Il debutto per il grande pubblico di Giorgia, infatti, risale a Sanremo 1994, quando si presentò tra le Nuove Proposte – dove arrivò dopo aver vinto Sanremo Giovani 1993 – con E poi, uno dei suoi brani più belli: si classificò solo al 7° posto. L’anno dopo tornò in gara a Sanremo 1995, ma nei Big, vincendo con Come Saprei, per la quale ottenne anche il Premio della Critica. Terza volta in gara a Sanremo 1996 con Strano il mio destino che si piazzò al terzo posto.

Giorgia: album e singoli

In quasi 30 anni di carriera, Giorgia ha pubblicato 10 album in studio, un album di cover (Pop Heart nel 2018), 6 album dal vivo e due raccolte (Greatest Hits – Le cose non vanno mai come credi nel 2002 e Spirito libero – Viaggi di voce 1992-2008, nel 2008).

Gli album di Giorgia

Ripercorriamo però la sua discografia, partendo dagli album in studio:

Giorgia (1994) Come Thelma & Louise (1995) Mangio troppa cioccolata (1997) Girasole (1999) Senza ali (2001) Ladra di vento (2003) Stonata (2007) Dietro le apparenze (2011) Senza paura (2013) Oronero (2016) Titolo da annunciare (2023)

Come detto, sono 6 gli album dal vivo registrati da Giorgia:

Natural Woman (Live in Rome) (1993) One More Go Round (1993) Strano il mio destino (Live & studio 95/96) (1996) MTV Unplugged (2005) Senza Paura Limited Gold Edition (2014) Oronero Live (2018)

I singoli di Giorgia

Nella sua straordinaria carriera, sono state tantissime le hit di successo che hanno puntellato la sua discografia, dalle canzoni presentate al Festival ai duetti, per non parlare delle collaborazioni: tra le più recenti quella con Mara Sattei (anche lei in gara a Sanremo 2023) per il Parentesi, con Elisa per il brano Luglio, Roshelle ed Elodie (altra voce in gara a Sanremo 2023). Tornando indietro ricordiamo Il conforto, in duetto con Tiziano Ferro.

Ma quando si parla di Giorgia il pensiero corre subito a E poi, Come Saprei, Di sole e d’azzurro, Vivi davvero, Marzo (dedicato al compagno Alex Baroni, morto prematuramente a causa di un incidente in moto). Gocce di memoria (scritta per il film La finestra di fronte e per il qale ha vinto il Nastro d’Argento e un David di Donatello, Poche parole – in duetto con Mina -, Tu mi porti su, Girasole, Quando una stella muore, giusto per citarne alcuni.

Lo scorso 4 novembre ha rilasciato Normale, primo singolo del suo nuovo album dal titolo ancora ignoto e che a questo punto dovrebbe uscire dopo Sanremo 2023.

Giorgia: concerti e tour

Giorgia ha una lunga lista di tour e di concerti, di stampo piuttosto vario, che spaziano dal pop all’R&B, con appuntamenti più sperimentali che si affiancano a tour pop. Ripercorriamoli con la lista in basso:

Mangio troppa cioccolata Tour (1997) Girasole Tour (1999) Fai sentire la tua voce Tour (2000) Senza ali Tour (2001) Le cose non vanno mai come credi Tour (2002-2003) Ladra di vento Tour (2003-2004) Unplugged Sessions Tour (2005) Stonata Tour (2008) Spirito libero Tour (2009) Dietro le apparenze Tour (2012) Senza paura Tour (2014) Oronero Tour (2017) Oronero Live (2018) Pop Heart Tour (2019) Pop Heart Summer Nights (2019)

Immaginiamo arrivi presto l’annuncio di un tour post-Sanremo 2023.