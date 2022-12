Madame a Sanremo 2023 con il bene nel male. L’annuncio è arrivato questa sera nel corso dell’appuntamento di Sanremo Giovani, dove Amadeus ha accolto tutto il cast di artisti che sarà in gara nel prossimo Festival di Sanremo.

Madame a Sanremo 2023 con Il bene nel male

Per lei sarà un ritorno all’Ariston dopo il debutto avvenuto nel 2021 con Voce, quando si classificò ottava. Quell’esperienza rappresentò per Madame un’importante vetrina, anche da un punto di vista televisivo, dato che dopo quell’esperienza sono seguite due partecipazioni alla Notta della Taranta, evento televisivo trasmesso in entrambi i casi da Rai1 in seconda serata.

Madame: album e singoli

Per ora l’artista ha un solo album all’attivo, che porta come titolo proprio il suo nome d’arte. L’album risale allo scorso anno, ma diversi nuovi singoli sono già usciti dopo la pubblicazione, come Marea, Tu mi hai capito e L’eccezione. Con Sanremo 2023 arriverà un nuovo album?

Ultimo: concerti e tour

Madame ha alle spalle già tre tournée, due estive e una nella scorsa primavera. Resta ora da capire se la cantante avrà intenzione di replicare anche la prossima estate, specialmente nel caso in cui dovesse uscire nel frattempo con un nuovo album. E se il tour invece arrivasse subito dopo Sanremo?