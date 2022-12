Mara Sattei è una delle artiste in gara al Festival di Sanremo 2023 con Duemilaminuti. Per la cantante si tratta dell’esordio alla kermesse canora dopo i successi degli ultimi anni.

Mara Sattei in gara a Sanremo 2023 con Duemilaminuti

Il percorso di Mara Sattei fino ad oggi non è mai passato sul palco dell’Ariston nonostante, per più volte, il suo nome è stato citato tra le ipotesi delle nuove leve da inserire nei cast degli scorsi anni. Questo sarà il momento per capire se il pubblico popolare la consacrerà ancora come nuova stella della musica italiana. Ospite del Giffoni Film Festival del 2022 ad una domanda che riguardava una possibile partecipazione al Festival di Sanremo ha risposto:

Partecipare a Sanremo? Mi piacerebbe, aspetto il brano giusto. Vedremo. Il team dietro un’artista è fondamentale e con la Machete (sua casa discografica, ndr) ho trovato una famiglia, una famiglia che mi è sempre stata vicina. Siamo un super team.

Fin da ragazzina ha sfruttato il suo talento dapprima aprendosi un canale su YouTube dove interpretava principalmente cover. Pochi anni dopo, nel 2013, la ritroveremo nel talent show Amici, ma la svolta arriva nel 2019 quando la sua carriera da solista decolla.

Mara Sattei: album e singoli

Dopo il primo EP intitolato Frammenti (Acoustic Covers N°1) nel 2014 con il suo vero nome di Sara Mattei (poi cambiato nel 2019 in Mara Sattei), per i primi singoli col suo nome attuale bisogna attendere il 2019. Pubblica Nuova registrazione 326 e Nuova registrazione 402, l’anno dopo è la volta di Nuova registrazione 527.

Nel 2021 pubblica Ciò che non dici e Scusa mentre il 2022 è l’anno di Parentesi con il feat. di Giorgia. Questi tre singoli fanno parte del suo album d’esordio uscito il 14 gennaio 2022 ed intitolato Universo.

Nell’estate 2022 è protagonista della sopracitata La dolce vita con Fedez e Tananai, Mara ne canta il ritornello diventato tormentone.

Ha collaborato con diversi artisti della scena hip hop e rap a partire da suo fratello, già noto, Tha Supreme anche conosciuto semplicemente come Thasup. Nel 2020 è nel remix del brano Dilemme di Lous and the Yakuza, in Spigoli di Carl Brave e Altalene di Bloody Vinyl. Nel 2021 in Tuttecose con Gazzelle e nel 2022 in Vuoto dentro.

Mara Sattei: concerti e tour

Al momento Mara Sattei non ha in programma date imminenti, è ipotizzabile una tranche di date dopo il Festival di Sanremo 2023.