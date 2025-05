I Modà non hanno vissuto un Sanremo 2025 sereno sotto diversi punti di vista. A influire è stato sicuramente l’incidente che ha visto protagonista Kekko Silvestre, caduto dalle scale nel backstage e con un forte dolore alle costole che l’ha accompagnato in tutte le serate. Nonostante questo non ha voluto ritirarsi dalla gara – comprensibilmente – e ha continuato la competizione, esibendosi in diretta. L’unica assenza è stata il giorno della caduta, quando non si è presentato al red carpet di lunedì 10 febbraio, proprio per riposare.

Al termine della gara i Modà si sono classificati al 22esimo posto con “Non ti dimentico”. E, terminata l’avventura, via Instagram c’è stato uno sfogo del cantante con un lungo post:

Eccomi romantici.. È stata una settimana durissima, forse la più dura della carriera, ma arrivare a Sanremo con un Sansiro soldout e mollare alla prima difficoltà, sarebbe stato davvero poco rispettoso nei confronti di tutte quelle persone che ci stavano aspettando. Purtroppo siamo usciti da questo Festival sconfitti e con le ossa rotte, in tutti i sensi, e ovviamente siamo molto amareggiati. La sconfitta, essendo una gara la accettiamo, ma non accetto invece di farmi umiliare davanti al nostro pubblico, come se fossimo i nemici di qualcuno per motivi che nemmeno conosciamo. Ma la vita è anche questo. Ora pensiamo al futuro, e al nostro prossimo viaggio: il tour. Prima fermata Sansiro. Grazie

K🍀

Il concerto allo Stadio di San Siro si terrà il prossimo 12 giugno 2025: “La notte dei romantici”. Un evento unico che a distanza di 5 mesi è già quasi sold out.

I MODÀ torneranno per la quarta volta in carriera nello stadio milanese a distanza di 11 anni dal loro trionfante esordio negli Stadi nel 2014.

“La notte dei romantici”, prodotto da VIVO CONCERTI, ripercorrerà la loro lunga carriera, oltre vent’anni di canzoni e di successi. I biglietti sono già disponibili online e nelle prevendite abituali.