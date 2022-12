I Coma Cose sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con L’addio. Per il duo si tratta della seconda partecipazione alla kermesse canora.

Coma Cose in gara a Sanremo 2023 con L’addio

Nel 2021 il duo composto da Fausto Lama e Francesca Mesiano ha partecipato in gara per la prima volta con il brano Fiamme negli occhi, posizionandosi ventesimi e apprezzati dalle radio e dallo streaming.

Il pubblico popolare li conosce a partire dal 2018 (si sono formati due anni prima) anche grazie alle ospitate in programmi tv come E poi c’è Cattelan e alla band Phoenix che li volle tra gli artisti scelti per l’opening dei loro concerti. Nel 2019 parteciparono al concertone del primo maggio a Roma. Altre partecipazioni a trasmissioni musicali televisive ricorrono al 2019, quando furono ospiti a Una storia da cantare su Rai 1. Nel 2020 sono tra gli artisti di Heroes, il concerto evento all’Arena di Verona.

Coma Cose: album e singoli

I Coma_Cose hanno all’attivo 3 album: Hype Aura (2019), Nostralgia (2021) e Un meraviglioso mondo di salvarsi (pubblicato il 4 novembre 2022). Una raccolta, Fondamenta, del 2019. Tra i loro singoli più rappresentativi oltre Fiamme negli occhi del 2021 ricordiamo Post concerto e Nud0 integrale del 2018. Granata e Mancarsi, nel 2019. Guerre fredde feat. Stabber nel 2020, La canzone dei lupi nel 2021 e Chiamami, primo singolo del loro ultimo album.

Coma Cose: concerti e tour

Dopo l’inverno tour del 2017/18, l’estate tour (2018), l’Hype Aura tour (2019) e il Nostralgia tour (2021) dal 2023 i Coma_Cose inizieranno la nuova tournée intitolata Un meraviglioso modo di incontrarsi nel 2023.