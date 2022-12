Gli Articolo 31 saranno tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2023 con la canzone dal titolo Un bel viaggio. Per il duo rap composto da J-Ax e Dj Jad, si tratta della prima partecipazione in assoluto alla kermesse sanremese.

Articolo 31 in gara a Sanremo 2023 con Un bel viaggio

Per J-Ax, la partecipazione a Sanremo 2023 rappresenterà il debutto assoluto sul palco del Teatro Ariston.

Dj Jad, invece, in occasione dell’edizione 2010 del Festival, condivise il palco dell’Ariston con Fabrizio Moro e con gli Jarabe de Palo, esibendosi con il brano del cantautore romano, Non è una canzone. Per il dj milanese, quindi, si tratterà della seconda partecipazione al Festival di Sanremo.

Curiosità: in un’intervista doppia concessa a Le Iene, nei primi anni 2000, J-Ax dichiarò che gli Articolo 31 non si sarebbero mai esibiti al Festival di Sanremo.

Articolo 31: album e singoli

Nel corso della loro carriera, gli Articolo 31 hanno pubblicato 7 album di inediti, un album dal vivo e 2 raccolte.

Il loro album d’esordio fu Strade di città, pubblicato nel 1993, che vendette circa 90mila copie.

L’anno dopo, il duo pubblicò l’album Messa di Vespiri che fu trainato dal successo dei singoli Mr. Gilet di Pelle, Voglio una lurida e, soprattutto, Ohi Maria (conosciuto anche come Maria Maria), tra le canzoni più conosciute degli Articolo 31.

La consacrazione arrivò nel 1996 con l’album Così com’è, che vendette oltre 600mila copie, dal furono estratti singoli di successo come Tranqi Funky, Domani, Il Funkytarro, 2030 e Così e Cosà.

Nel 1998, il duo pubblicò Nessuno. Di quest’album, si ricorda soprattutto il singolo La fidanzata.

L’anno dopo, J-Ax e Dj Jad pubblicarono l’album Xché sì!, dal quale furono estratti i singoli Senza regole, Guapa Loca e Tu mi fai cantare.

Dopo un Greatest Hits, pubblicato nel 2000, lanciato dal singolo Volume, gli Articolo 31 pubblicarono l’album Domani smetto, che segnò una virata dal rap old school verso un sound maggiormente vicino al punk pop e al rock. Domani smetto, Spirale ovale, Non è un film e Pere furono i singoli estratti.

Anche l’album di inediti successivo, l’ultimo pubblicato dal duo in ordine di tempo, Italiano Medio, mantenne questo sound, reso maggiormente più pop. I singoli estratti furono La mia ragazza mena, L’italiano medio, Senza dubbio, I consigli di un pirla e Bestie Mutanti.

Nel 2004, infine, arrivò l’album live La riconquista del forum, registrato durante il concerto che il duo tenne al Mediolanum Forum di Assago il 1° aprile di quell’anno.

Nel 2006, J-Ax e Dj Jad intrapresero percorsi differenti anche se nel 2013, fu pubblicata una raccolta dal titolo Un’ora con….

Nel 2001, la loro storia venne raccontata nel film Senza Filtro, che vide J-Ax e Dj Jad al loro esordio come attori.

Nel 2017, Dj Jad lanciò il progetto Articolo 31 2.0 che causò qualche attrito con J-Ax.

Articolo 31: concerti e tour

Al momento, non sono stati annunciati ufficialmente nuovi concerti.

Con la notizia della loro partecipazione al Festival di Sanremo, J-Ax e Dj Jad hanno dichiarato che pubblicheranno anche un nuovo album degli Articolo 31 ed è, quindi, immaginabile che si sarà un tour.

Nel 2018, gli Articolo 31 tornarono insieme sul palco per 5 concerti speciali che si tennero presso il Fabrique di Milano. Con l’immediato sold out delle cinque date, i concerti divennero 10.