Paola e Chiara saranno tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2023 con la canzone dal titolo Furore. Per il duo, si tratta della quarta partecipazione alla kermesse sanremese, considerando anche la categoria Nuove Proposte. Paola e Chiara Iezzi tornano sulle scene musicali dopo un’assenza durata circa dieci anni.

Paola e Chiara in gara a Sanremo 2023 con Furore

Per Paola e Chiara, la partecipazione all’edizione 2023 di Sanremo sarà la quarta della loro carriera.

Nel 1997, il duo vinse a Sanremo 1997 con la canzone Amici come prima, nella categoria Nuove Proposte, dopo aver ottenuto l’accesso al Festival grazie a Sanremo Giovani con la canzone In viaggio.

L’anno successivo, nel 1998, Paola e Chiara si presentarono in gara tra i Big con la canzone Per te, che si classificò al 16esimo posto.

Il duo tornò al Festival nel 2005 con A modo mio, brano che non riuscì a qualificarsi nella serata finale.

Nel 2008, infine, furono ospiti nella serata dei duetti, esibendosi con Michele Zarrillo in L’ultimo film insieme.

Paola e Chiara hanno iniziato la loro carriera negli 883 nel 1995, come coriste nella nuova formazione della band che venne formata dopo l’addio di Mauro Repetto.

Paola e Chiara: album e singoli

Nel corso della loro carriera, prima della momentanea separazione, Paola e Chiara hanno pubblicato 8 album e 2 raccolte.

Il loro album d’esordio fu Ci chiamano bambine, trainato dal successo dei singoli Amici come prima, la title track Ci chiamano bambine e Per te.

Con il secondo album Giornata Storica, pubblicato l’anno successivo, il duo non riuscì a bissare il successo del disco precedente. Il singolo più conosciuto di quest’album è Non puoi dire di no.

Il terzo album, Television, pubblicato nel 2000, segnò una svolta per Paola e Chiara, sia dal punto di vista del sound che del look. Dall’album, furono estratti singoli di successo come Vamos a bailar (Esta vida nueva), Amoremidai, Viva el amor! e Fino alla fine. Vamos a bailar ebbe un significativo successo anche fuori dall’Italia, in molti paesi europei.

Il quarto album fu Festival, pubblicato nel 2002, che ebbe un buon successo grazie alla title track Festival e ad altri singoli come Hey! e Kamasutra, di cui fece molto discutere il video ufficiale.

Blu fu il loro quinto album, da cui fu estratto ufficialmente solo il singolo che dà il titolo all’intero lavoro.

Nel 2005, arrivò il primo best of del duo dal titolo Greatest Hits, lanciato dal singolo A modo mio.

Nel 2007, invece, le due sorelle pubblicarono un album quasi interamente in inglese dal titolo Win the Game.

Nel 2010, il duo tornò a pubblicare prevalentemente in lingua italiana con l’album Milleluci, seguito da Giungla, ottavo album di inediti, l’ultimo pubblicato in ordine di tempo, rilasciato nel 2008.

Nel 2015, arrivò la seconda raccolta dal titolo The Story.

Per quanto riguarda le loro carriere da soliste, invece, Paola Iezzi ha pubblicato un album nel 2017, dal titolo A Merry Little Christmas, mentre Chiara Iezzi ha pubblicato due EP nel 2007 e nel 2013, intitolati rispettivamente Nothing at all e L’universo.

Paola e Chiara: concerti e tour

Per quanto riguarda il 2023, sono stati annunciati due concerti-evento intitolati Paola & Chiara Per Sempre. I concerti si terranno a Roma (il 23 aprile all’Atlantico) e a Milano (il 13 maggio al Fabrique).