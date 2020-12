Sanremo 2021 partirà il prossimo 2 marzo e durerà fino a sabato 6. In gara, come anticipato dallo stesso Amadeus, ci saranno 26 cantanti Big e gli 8 artisti delle Nuove Proposte (sei da AmaSanremo/Sanremo Giovani e gli altri due da Area Sanremo). I nomi dei Big sono stati svelati durante la finale di Sanremo Giovani in onda giovedì 17 dicembre 2020 in prima serata su Rai Uno.

I big sono stati svelati durante la diretta, a blocchi, tra le performance dei dieci finalisti di AmaSanremo. Nelle settimane scorse, sono stati molti i rumors sui cantanti selezionati.

Tra questi quelli de Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Ghemon, Giusy Ferreri, Francesco Renga, Max Gazzè, Ermal Meta, Noemi, La rappresentante di Lista, i Maneskin, (che ha smentito), Colapesce con i Dimartini, Madame e Aiello.

Per molti i loro un ritorno sul palco del Festival di Sanremo, per altri un vero e proprio esordio mainstream. X Factor ringrazia visto che i Maneskin, Noemi, Giusy Ferreri e Michele Bravi hanno iniziato la loro carriera proprio nel talent show ora in onda su Sky Uno.

Non ci sarà, invece, Chiara Galiazzo, vociferata negli ultimi tempi.

Nulla da fare anche per Claudio Lippi che aveva rivelato di aver presentato una canzone in gara ma non sarebbe stato selezionato tra i Big in gara.

Sembra certa, invece, la presenza di Gio Evan, scrittore e cantante che fu al centro della popolarità anche grazie alla sua frase che Elisa Isoardi pubblicò su social quando si lasciò con Matteo Salvini.

Ecco, qui sotto, i 26 nomi dei Big in gara:

Francesco Renga, Quando trovo te

Coma_Cose, Fiamme negli occhi

Gaia, Cuore amaro

Irama, La genesi del tuo colore

Fulminacci, Santa Marinella

Madame, Voce

Willie Peyote, Mai dire mai (La locura)

Orietta Berti, Quando ti sei innamorato

Ermal Meta, Un milione di cose da dirti

Fasma, Parlami

Arisa, Potevi fare di più

Gio Evan, Arnica

Maneskin, Zitti e buoni

Malika Ayane, Mi piace così

Aiello, Ora

Max Gazzè con Trifluoperazina monstery band, Il farmacista

Ghemon, Momento perfetto

La rappresentante di Lista, Amare

(post in aggiornamento)