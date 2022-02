La notte è un brano di Arisa ed è il primo estratto dall’album Amami, terzo disco in studio della cantante. La canzone è stata presentata in gara al Festival di Sanremo nel 2012, classificandosi secondo. Durante la quarta serata, il brano è stato interpretato in duetto con Mauro Ermanno Giovanardi.

E’ uno dei pezzi di maggior successo della carriera di Arisa e ha conquistato il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia, rimanendo in vetta per ben 4 settimane.

Arisa, La notte, Significato canzone

Il brano racconta apertamente e in maniera onesto il dolore e la tristezza che tutti quanti abbiamo conosciuto almeno una volta nella vita (“è un dolore che sale, che sale e fa male Ora è allo stomaco, fegato, vomito, fingo ma c’è”). E lo fa senza fronzoli, colpendo fin dal primo ascolto. Al centro c’è un amore finito che prova sofferenza e che è difficile da sopportare. (“La vita può allontanarci, L’amore continuerà”).

Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “La notte” in streaming:

Arisa, La notte, Testo canzone

Non basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare

Perché mi porto un dolore che sale, che sale

Si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perchè

E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare

Perché è un dolore che sale, che sale e fa male

Ora è allo stomaco, fegato, vomito, fingo ma c’è

E quando arriva la notte

E resto sola con me

La testa parte e va in giro

In cerca dei suoi perchè

Né vincitori né vinti

Si esce sconfitti a metà

La vita può allontanarci

L’amore continuerà

Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare

Ma c’è il dolore che sale, che sale e fa male

Arriva al cuore lo vuole picchiare più forte di me

Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta

Ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa

Vorrebbe una risposta ma in fondo risposta non c’è

E sale e scende dagli occhi

Il sole adesso dov’è?

Mentre il dolore sul foglio è

Seduto qui accanto a me

Che le parole nell’aria

Sono parole a metà

Ma queste sono già scritte

E il tempo non passerà

Ma quando arriva la notte, la notte

E resto sola con me

La testa parte e va in giro

In cerca dei suoi perché

Né vincitori né vinti

Si esce sconfitti a metà

La vita può allontanarci

L’amore poi continuerà

E quando arriva la notte, la notte

E resto sola con me

La testa parte e va in giro

In cerca dei suoi perchè

Né vincitori né vinti

Si esce sconfitti a metà

L’amore può allontanarci

La vita poi continuerà

Continuerà

Continuerà