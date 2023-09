Arisa sarà ospite della prima puntata di Belve, la nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 26 settembre 2023, in prima serata su Rai 2. Si tratta dell’atteso ritorno della cantante dopo le polemiche (esagerate) che l’hanno vista protagonista dopo l’intervista rilasciato a Peter Gomez sul Nove. Molto probabilmente si tornerà sull’argomento, tra diverse curiosità e altre domande “scomode” che le saranno poste durante l’intervista.

Nell’anteprima video che potete vedere qui sotto, Francesca Fagnani ricorda ad Arisa delle parole pronunciate da Paola Iezzi quando definì infelici le sue uscite su Giorgia Meloni. Arisa ha risposto, ai tempi: “Io ho lavorato veramente per la mia comunità e non sono andata solo in piazza a dire “Viva l’amore” addobbata di lustrini. Se mi vedi per strada non salutarmi nemmeno perché io odio l’ipocrisia. E poi cresci un po’ che c’hai quasi cinquant’anni”. E la Fagnani ricorda ad Arisa il suo saluto finale con il dito medio…

“Anche senza manicure fatta… E’ quella la cosa grave” ha replicato Arisa, ospite a Belve.

“Non sarà una guerra tra icone gay?” ironizza Francesca Fagnani. A questo segue il sospiro di Arisa con un “Ma che me frega a me…”

Appuntamento questa sera in prima serata su Rai 2 con la prima puntata di Belve. E sicuramente non mancheranno reazioni o eventuali polemiche, come si può intuire già da questa breve anteprima.

Ricordiamo che attualmente Arisa ha lasciato il ruolo di insegnante ad Amici 23 e sarà presto coach a The Voice Kids nella prossima edizione del talent show in onda su Rai 1.

Nei giorni scorsi, via Instagram, ha condiviso uno scatto sull’esperienza fatta nel programma di Canale 5:

Buon inizio di stagione @amiciufficiale

con grande affetto e un po’ di nostalgia.

La vostra Ari

Arisa, inoltre, spera di poter tornare in gara al Festival di Sanremo 2024 e sta preparando un pezzo da presentare.