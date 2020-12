Fra pochi giorni potremo (finalmente!) lasciarci alle spalle il 2020 e abbracciare l’inizio del 2021 con speranza e attese di cambiamenti, indirizzati tutti verso una ritrovata normalità. Con l’inizio del nuovo anno, anche la musica confida di poter riconquistare quello spazio fisico e concreto di condivisione con il pubblico, tra esibizioni, live, concerti (anche inizialmente più intimi) lasciando in secondo piano lo streaming che ha accompagnato i mesi scorsi. Il 2021, inoltre, prevede l’uscita di diversi album, molto attesi, a volte rimandati visto la pandemia che ha accompagnato quasi tutto il 2020.

Vediamo, insieme, alcuni degli album più attesi, consci che questo elenco aumenterà sicuramente e vedrà nuovi nomi nel corso dei mesi a seguire.

Partiamo da Vasco Rossi, tra i primi a inaugurare il 2021 con il nuovo singolo. “Una canzone d’amore… buttata via” sarà rilasciata il 1 gennaio 2021 e presentata, ufficialmente, in prima serata, nel programma “Danza con me” con Roberto Bolle protagonista. Il pezzo anticipa il prossimo disco di inediti del cantautore che, a luglio 2020, aveva rivelato di essere al lavoro proprio sul progetto:

Adesso sono qua nel mio quartier generale a Rimini, città che ho sempre amato moltissimo e in cui sono venuto per tanti anni di seguito. Cosa farò? Ebbene sì, lo annuncio ufficialmente dalle pagine di Robinson: sono qui per buttare giù le idee per un nuovo album. “Evviva!” (ride e si alza allargando le braccia). Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare?.

Non è chiaro il periodo di rilascio e pubblicazione del disco ma sarà nel 2021, sicuramente prima degli attesi concerti rinviati del “VascoNonStop Live Festival”.

Laura Pausini, via Instagram, ha annunciato ai fan di essere proiettato sul suo nuovo disco, dopo “Fatti sentire” del 2018. E la pubblicazione dell’album dovrebbe essere prevista proprio entro la fine del 2021.

Come sapete, questo 2020 è un anno con meno viaggi per me, mentre nel 2021 inizierò a viaggiare molto per realizzare il nuovo disco, quindi sto cercando una data che possa permettermi di essere con voi nelle giornate in cui gli iscritti al fan club sono più liberi!

Pochi giorni fa, i Modà hanno svelato ai fan il titolo del loro nuovo lavoro: “Buona fortuna”. Un nome perfetto come auspicio per il prossimo anno.

Volevo fare la rockstar, invece, è il presunto titolo del nuovo disco di Carmen Consoli. Lo ha annunciato la stessa cantante aggiungendo le date dei suoi concerti a novembre e dicembre del prossimo anno.

Nel 2021 vedrà la luce anche l’album di Anna Tatangelo (vociferata anche come co-conduttrice accanto ad Amadeus in una serata di Sanremo 2021): dopo i singoli rilasciati da metà 2020, è previsto il nuovo disco della cantante dopo “La fortuna sia con me”, pubblicato dopo la sua ultima partecipazione al Festival del 2019.

Il Volo è atteso con un nuovo disco (sarà il tributo ad Ennio Morricone con relativo concerto?) mentre anche Alessandra Amoroso ha scelto il prossimo anno per il suo nuovo disco di inediti.

Ornella Vanoni ha annunciato tracklist e cover di Unica, il suo atteso disco (ci sarà spazio anche per un salto a Sanremo 2021 come ospite?).

Dopo aver abbandonato i TheGiornalisti, Tommaso Paradiso rilascerà il suo primo lavoro solista probabilmente entro la metà del prossimo anno. Stesse aspettative per Giorgia che sarebbe lavorando al suo nuovo disco (dopo la parentesi di Pop Heart dedicata alla cover). E Loredana Bertè è impegnata nella lavorazione del suo progetto inedito.

Anche Marco Carta, dopo aver anticipato il singolo Domeniche da Ikea, è atteso nel 2021 con il suo album.

Ultimo, dopo 7+3, brano ‘regalo di Natale per i fan’ e dedicato alla madre, sta lavorando al suo disco.

Elisa, infine, ha confermato di aver approfittato di questi mesi per il suo prossimo (doppio?) Lp (con possibili pezzi anche in inglese).

Gli album italiani in uscita e attesi nel 2021 – Parentesi Sanremo 2021

Una parte importante di dischi rilasciati nel 2021 sarà sicuramente legata al Festival di Sanremo con le Nuove Proposte in gara e i 26 Big annunciati da Amadeus. Per alcuni di loro non previste possibili riedizioni del loro ultimo lavoro (tra queste, un’opzione è quella di Annalisa che ha rilasciato, pochi mesi fa, il suo ultimo progetto, Nuda). Arisa è attesa con il nuovo disco dopo “Una nuova Rosalba in città” rilasciato nel 2019 dopo aver partecipato al Festival con “Mi sento bene”. Tra i nuovi lavori, previsti quelli di Malika Ayane, Francesco Renga, Fulminacci, Ermal Meta, Maneskin, Aiello, Lo Stato Sociale, Fedez, Max Gazzè, Coma_Cose, Noemi e Irama.

Qui sotto il nomi dei 26 Big, con un lavoro di inediti in arrivo o una riedizione in vista (insieme al nome del brano presentato in gara)

Francesco Renga, Quando trovo te

Coma_Cose, Fiamme negli occhi

Gaia, Cuore amaro

Irama, La genesi del tuo colore

Fulminacci, Santa Marinella

Madame, Voce

Willie Peyote, Mai dire mai (La locura)

Orietta Berti, Quando ti sei innamorato

Ermal Meta, Un milione di cose da dirti

Fasma, Parlami

Arisa, Potevi fare di più

Gio Evan, Arnica

Maneskin, Zitti e buoni

Malika Ayane, Mi piace così

Aiello, Ora

Max Gazzè con Trifluoperazina monstery band, Il farmacista

Ghemon, Momento perfetto

La rappresentante di Lista, Amare

Noemi, Glicine

Random, Torno a te

Colapesce Dimartino, Musica leggerissima

Annalisa, Dieci

Bugo, E invece sì

Lo Stato Sociale, Combat Pop

Extraliscio feat. Davide Toffolo, Bianca luce nera

Francesca Michielin e Fedez, Chiamami per nome.