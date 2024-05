Nessun cambio di programma per il concerto di Radio Italia Live 2024 prevista per mercoledì 15 maggio in Piazza Duomo a Milano

Da ieri, Milano è sotto una pioggia torrenziale che, nelle ore notturne, è aumentata ancora di più con scrosci importanti e disagi anche a livello di viabilità. Alcuni trasporti sono in tilt con diverse strade allagate e deviazioni di tram e mezzi di superficie. Il fiume Lambro è esondato in alcune parti della città e sono state registrate fuoriuscite nel quartiere di Pontelambro, Numerosi, nelle scorse ore, gli interventi da parte dei vigili del fuoco, allertati per tetti pericolanti e anche la caduta di qualche albero. Mentre in città continua a scendere copiosa la pioggia, stasera è previsto anche il Concerto di Radio Italia in Piazza Duomo che non è accompagnato dai migliori presagi.

Le previsioni parlano ancora di pioggia copiosa per le prossime ore (addirittura anche fino alla giornata di domani). E la domanda che in molti si stanno facendo è: il Concerto si terrà comunque? La risposta è arrivata in queste ore: Sì, il concerto si svolgerà come previsto nonostante il maltempo. Quindi, finché la pioggia non rischierà di creare disagi e pericolo serio per le persone ma si limiterà ad essere solo un disagio, l’organizzazione del live continua come da programma.

Stasera, 15 maggio 2024 si esibiranno da Piazza Duomo a Milano Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, Angelina Mango, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors, Ultimo.

Concerto Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano, come arrivare e tornare con i mezzi

Ecco le informazioni per chi volesse presenziare in Piazza Duomo sfidando il fresco e la pioggia battente. La stazione della metropolitana di Duomo chiude dalle 13. Da quel momento, per arrivare in Piazza si consiglia di scegliere le fermate di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. M1 e M3 chiuderanno più tardi con le ultime partenze dal centro all’1.10 circa di notte. M1 resta in servizio tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie (la tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano chiude al solito orario). I parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Cascina Gobba e San Donato rimarranno aperti fino alle 2 di notte. Dopo le 11.30 i tram delle linee 2,3,10,12,14,15,16 e 19 deviano il loro percorso. Tutti i cambiamenti al servizio si trovano sulle pagine di AT, cliccando qui.