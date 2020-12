Manca meno di un mese all’uscita del nuovo singolo di Vasco Rossi, anticipato da lui stesso, nelle scorse settimane, sui social. Ed ecco, in queste ore, svelato anche il titolo del brano, Una canzone d’amore…buttata via.

Il 3 novembre scorso, Vasco aveva annunciato il suo attesissimo comeback e, già ai tempi, aveva definito il 2021 come l’anno della rinascita.

Il 1 gennaio 2021, però, le belle notizie che vedono Vasco Rossi protagonista raddoppiano. Oltre, infatti, al rilascio dell’attesa canzone, il rocker sarà ospite del programma di Roberto Bolle, Danza con me, in prima serata su Rai Uno.

Ad anticipare la presenza di Vasco è stato l’étoile della Scala pubblicata dal quotidiano La Repubblica e dagli account social dei rispettivi artisti. Il ballerino, in particolare, ha detto:

Porteremo sullo schermo un momento di vera poesia unendo la danza con la sua musica. È dal 2005 che non va ospite in una trasmissione, eravamo increduli quando ha accettato l’invito. Il suo pubblico è diverso dal nostro, grazie a lui possiamo raggiungerne uno più vasto.

A luglio 2020, Vasco aveva rivelato di essere al lavoro sul nuovo disco:

Adesso sono qua nel mio quartier generale a Rimini, città che ho sempre amato moltissimo e in cui sono venuto per tanti anni di seguito. Cosa farò? Ebbene sì, lo annuncio ufficialmente dalle pagine di Robinson: sono qui per buttare giù le idee per un nuovo album. “Evviva!” (ride e si alza allargando le braccia). Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare?.