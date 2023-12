Ecco i titoli delle 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024. L’annuncio ufficiale è stato dato da Amadeus durante la diretta di Sanremo Giovani che ha visto i 12 finalisti esibirsi per conquistare uno dei 3 posti disponibili per potersi esibire, a febbraio, sul palco del Teatro Ariston. A inizio dicembre, il conduttore aveva rivelato i 27 Big ammessi alla kermesse musicale, ai quali si sono aggiunti i tre vincitori dei Giovani. A trionfare è stata Clara -vincitrice ufficiale- e a lei si sono aggiunti i Bnkr44 e i Santi Francesi. Una cantante solista, un gruppo e un duo musicale (ex vincitori di X Factor), pronti per Sanremo 2024. Durante la serata del 19 dicembre, si sono presentati anche i 27 Big per svelare il titolo del brano selezionato per il Festival e che potremo ascoltare dal 6 febbraio prossimo.

A seguire potete leggere i titoli delle canzoni accanto al relativo interprete, in rigoroso ordine alfabetico.

Sanremo 2024, i titoli delle canzoni in gara

Alfa – Vai

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – Io p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Renga e Nek – Pazzo di te

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Sanremo 2024 quando inizia

Il Festival di Sanremo 2024 inizia il 6 febbraio e termina sabato 10 febbraio. Ecco chi affiancherà Amadeus sul palco del Teatro Ariston durante le 5 serate: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello (che lo ‘porterà via’ sabato 10 febbraio perché questa è l’ultima edizione con Amadeus alla conduzione).